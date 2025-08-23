Вышинский работал на важных должностях в российских медиа.

В России умер экс-главред "РИА Новости Украина", пропагандист Кирилл Вышинский, которого в Украине обвинили в госизмене.

Как пишут росСМИ, Вышинский скончался в Москве после "тяжелой и продолжительной болезни". Ему было 58 лет.

Кирилл Вышинский - что о нем известно

Вышинский до 2018 года возглавлял "РИА Новости Украина". В 2018 году его задержала Служба безопасности Украины и обвинила в госизмене — ему вменяли "подрывную информационную деятельность против Украины".

В сентябре 2019 года Кирилл Вышинский в рамках масштабного обмена с РФ по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву. Среди украинских пленников, которые в тот день вернулись домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе.

После приезда в Россию Вышинский занимал ряд важных должностей в госСМИ, в частности - главреда радиостанции "Спутник" и исполнительного директора агентства "Россия Сегодня". В 2024 году стал доверенным лицом Владимира Путина.

Он также получил награду "За возвращение Крыма" за материалы, оправдывающие аннексию полуострова.

В 2023 году решением решением СНБО Украины был включён в санкционный список за "распространение нарративов в соответствии с кремлёвской пропагандой для целей оправдания действий России", а также внесён в санкционный список всех стран Евросоюза как "российский пропагандист".

