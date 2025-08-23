Блогерша призналась, чем завершился этот инцидент.

Известная украинская блогерша-миллионница и ведущая Алина Шаманская, которую недавно ограбили в США, рассказала, удалось ли вернуть потерянные вещи.

Напомним, что инцидент произошел в Лас-Вегасе. На концерте у Алины украли сумку, в которой были деньги и документы. В частности, загранпаспорт с визой США на 10 лет, около 2 тысяч долларов и микрофон. Тогда блогерша отмечала, что ее возвращение в Украину под угрозой, ведь без документов она не сможет вылететь из Америки.

Однако на днях Шаманская поделилась радостной вестью в своем Instagram, что удалось вернуть все украденное. Более того, по словам женщины, с этим ей помогла украинка.

"Мне вернули сумку с паспортом и всеми деньгами до цента! Она на фото! Я до сих пор не могу поверить! Это длинная история, которую я запомню на всю жизнь. Позже расскажу, потому что коротко - невозможно. Но это все благодаря нашей напористой и смелой украинке, которая ее просто "выгрызла", - написала блогерша.

Напомним, ранее популярный украинский певец BRYKULETS заявил об ограблении. По его словам, грабители украли значительную сумму денег.

