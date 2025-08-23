Чень Ши перешел в Oppo на схожую должность, украв секретные данные о разработке Apple Watch, полагает компания.

Apple обвиняет одного из своих бывших инженеров в краже конфиденциальной информации о дизайне и разработке, связанной со смарт-часами Apple Watch и передаче ее конкурентам из Oppo, говорится в иске, поданном в Калифорнии.

Apple утверждает, что Чень Ши незаконно присвоил коммерческую тайну в последние месяцы своей работы в компании. Ши проработал в Apple пять лет и был инженером-конструктором продуктов Apple Watch. Проще говоря, у него был доступ к информации о дизайне будущих часов, документации по разработке, внутренним спецификациям и дорожной карте развития продукта.

Согласно иску, Ши объяснил увольнение желанием вернуться в Китай, чтобы ухаживать за пожилыми родителями, не упомянув при этом, что ранее в этом месяце уже принял предложение о работе в Oppo, китайской компании, которая также производит телефоны и носимые устройства.

Видео дня

Компания также утверждает, что в течение этого времени Ши собирал конфиденциальную документацию о Apple Watch и посетил десятки личных встреч с членами технической команды, чтобы узнать об их текущих исследованиях и невыпущенных функциях, особенно о технологии измерения пульса.

За несколько дней до ухода он скачал из защищенного хранилища 63 файла и перенес их на USB-накопитель. После этого он искал инструкции, как стереть данные с MacBook и можно ли узнать, открывал ли он файл на общем диске.

Apple добивается судебного запрета на использование или раскрытие коммерческой тайны со стороны Oppo, а также возмещения ущерба и штрафных санкций.

Забавно, что ранее в этом месяце теперь уже Apple столкнулся с иском в США. На Купертино подала в суд компания Fintiv, обвинив в краже запатентованных технологий Apple Pay. В жалобе также упоминается "аналогичная схема" Apple по краже коммерческих секретов для умных часов.

А меж тем Apple готовится к большой сентябрськой презентации, на которой, помимо всего прочего, должны представить Apple Watch Series 11 и Ultra 3 с функцией мониторинга артериального давления.

Вас также могут заинтересовать новости: