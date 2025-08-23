Он последовательно высказывается в поддержку страны.

Американский писатель Стивен Кинг, также известный как Король ужасов, в очередной раз поддержал Украину в войне с российскими оккупантами.

22 августа писатель опубликовал в микроблоге X обращение к своим подписчикам. В кадре - сам Кинг и его собака Молли. 77-летний автор бестселлеров призвал читателей смотреть на телеканале MGM+ финал мини-сериала "Институт", который сняли на основе его одноименного романа.

Украинцы сразу заметили, что Кинг надел свитшот с желто-голубой картой и надписью "Украина", поэтому начали благодарить его за поддержку:

"Наш козак!".

"Спасибо за поддержку Украины. Я бесконечно благодарна вам за это. Очень важно, когда твой кумир является также хорошим человеком".

"С любовью из Украины".

"Спасибо вам и Молли за поддержку!".

Позиция Кинга по войне в Украине

Как известно, Стивен Кинг открыто поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. В феврале 2022 года он опубликовал в соцсетях фото в футболке с надписью "I STAND WITH UKRAINE". Позже он объявил об отказе продолжать сотрудничество с российскими издателями.

Также Кинг поддержал украинское наступление в Курской области, написав в одном из постов: "Русские получают свое (и заслужили это). В конце концов, именно они начали это".

Также писатель неоднократно высказывал резкую и откровенную критику в адрес президента США Дональда Трампа. Еще в 2016 году он признался, что очень боится Трампа как президента, потому что тот апеллирует к страхам людей, чтобы получить власть.

Не обошел он и недавнюю встречу Трампа с Путиным на Аляске, отметив, что "Путин считал Трампа дураком".

