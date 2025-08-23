23 августа в День города Харьков стоит поздравить харьковчан и пожелать им мирного неба.

23 августа 2025 величественный Харьков отмечает 371-ый год рождения. Этот день считается датой основания, а также связан с освобождением от немецких войск в 1943 году. Второй по населению город Украины известен богатой историей, красотой архитектуры и удивительной чистотой, которую отмечают все туристы. А во время полномасштабной войны он также прославился невероятной стойкостью и получил звание города-героя.

День города Харьков отмечает фестивалями, концертами, патриотическими и информационными мероприятиями. Харьковчане вспоминают интересные факты из истории города и восхваляют мужество его защитников.

Поздравления на День Харькова из других городов

День Харькова - праздник не только для харьковчан, но и для всей Украины. В социальной сети Threads пользователи из других городов с самого утра поздравляют жителей первой столицы с важной датой:

Видео дня

"Сегодня Харьков празднует День города. Ленты соцсетей пылают фото и видео. Чувствительным лучше не заходить. Харьковчане!";

"Нет слов, чтобы описать любовь к этому городу. Харьков! Очень много хочется сказать, выразить всю любовь, но больше всего благодарю всех защитников и защитниц, которые не боятся и защищают свой город и всю страну. Харьковчане, поздравляю вас!";

"Знаете самый большой феномен нашей страны? Это люди из Харькова, мне кажется, никто так не любит и не гордится своим городом, как харьковчане. Харьков, родной, ты заслуживаешь, чтобы тебя ставили в пример, потому что ты действительно НАШ город. С твоим днем!";

"Такой город в Украине один - это правда";

"Я побывала во многих городах Украины, но Харьков особенный, особая аура, магнетизм города и людей";

"Я хоть и родился в Донецкой области, но Харьков стал для меня вторым домом".

Комментарии оставляют абсолютно все - некоторые даже используют уникальные "харьковские" понятия и термины, вспоминают уникальные названия локаций и шутят, что 23 августа вся лента будет заполнена только словами о Харьков.

Красивые открытки и поздравления с Днем города Харькова

Поздравляю с праздником и желаю процветания, богатства, благосостояния родному месту! Пусть все харьковчане вскоре отпразднуют победу Украины и обрадуются наступлению мира!

***

Поздравляю с Днем города Харькова и желаю, чтобы с каждым днем он становился лучше и комфортнее, чтобы был самым счастливым местом на Земле. Пусть привлекает туристов и никогда не знает беды.

***

С Днем города, любимый Харьков! Расти, процветай, становись уютнее и зеленее. Пусть на твоих улицах звучит радостный смех и музыка, а сирены навсегда умолкнут. И пусть каждый харьковчанин делает свою родину лучшим местом.

***

С Днем города, харьковчане! Любите свой город и гордитесь им! Пусть каждый его житель будет счастливым и слышит только положительные новости. Мирного вам неба, добра и успешных инициатив.

***

Хочу пожелать, чтобы Харьков богател и процветал под мирным украинским небом. Чтобы горожане радовались комфорту и с удовольствием принимали гостей. И чтобы харьковские защитники были здоровы и невредимы, радуясь жизни в любимом городе!

Вас также могут заинтересовать новости: