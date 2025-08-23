Компания обещает шесть лет обновлений ПО – это лучший показатель в бюджетном сегменте.

Samsung представила Galaxy A07, свой самый доступный смартфон в 2025 году. Он пришел на смену Galaxy A06, выпущенному в прошлом году и до сих пор остававшемуся самым актуальным и доступным смартфоном бренда, пишет SamMobile.

Смартфон обещают поддерживать обновлениями (именно апдейтами Android, а не только патчами безопасности) в течение шести лет – это лучший показатель в сегменте. Таким образом, Galaxy A07 обязательно получит оболочку One UI на базе Android 21.

Аппарат вышел с 6,7-дюймовым ЖК-экраном. Разрешение у него HD+, а частота обновления – 90 Гц. Внутри установлен чипсет MediaTek Dimensity Helio G99, 4/6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ ПЗУ и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 25 Вт.

Блок камер состоит из двух объективов на 50+2 Мп, фронтальная камера – на 8 Мп. Корпус аппарата имеет защиту в соответствии со степенью IP54, крышка выполнена из прочного стекловолокна. Имеется 3,5-мм порт для наушников.

Первой страной, где стартовали продажи Galaxy A07, стала Индонезия. Там его оценили в 85 долларов (~3600 грн). Выход в других странах вряд ли сильно задержится. Смартфон доступен в трех цветах: черном, зеленом и светло-фиолетовом.

Ранее в этом месяца Samsung выпустила Galaxy A17. Это преемник модели Galaxy A16, которая стала самым продаваемым Android-телефоном в первом квартале 2025 года. Обозреватели уже протестировали новинку и остались разочарованными.

В конце сентября на смартфоны Samsung начнет приходить обновление One UI 8 на базе Android 16. В первую очередь обновление получат флагманские серии Galaxy S и Z, за ним последует среднебюджетная Galaxy A-серия.

