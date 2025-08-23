Президент поблагодарил всех, кто борется ради Украины.

Украинский флаг является целью и мечтой для людей на временно оккупированных территориях. Они знают, что Украина не подарит свою землю оккупанту. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия по случаю Дня Государственного флага.

"Этот флаг - это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, они понимают: зло прошло. И этот флаг - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг. Они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим оккупанту", - сказал президент Украины.

По его словам, Украина объединяет лучших, и она уже сделала общим мнение многих, что только вместе с Украиной может быть достигнута гарантированная безопасность для демократических наций.

"Пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в такую силу украинских цветов, сегодня услышит эти слова благодарности. Это абсолютно заслуженно. Я хочу поблагодарить сегодня всех и каждого и каждую, кто борется ради нашего государства и людей", - добавил глава государства.

День Государственного флага: что известно

23 августа в Украине отмечают День Государственного флага, предмета гордости украинского народа. По самому популярному толкованию синий цвет означает ясное небо, а желтый - засеянное поле. В День флага Украины как в нашей стране, так и за рубежом поднимают сине-желтое знамя в поддержку украинцев.

Государственный флаг Украины официально утвержден в 1992 году, но его история началась задолго до этого. Днем Государственного флага Украины выбрали 23 августа. В этот день в далеком 1991-м народные депутаты торжественно внесли сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады.

