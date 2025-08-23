В Брюсселе план Пекина вызвал неоднозначную реакцию.

Китай заявил о своей готовности отправить войска в Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом телеканалу WELT AM SONNTAG сообщили европейские дипломаты со ссылкой на источники в правительстве Китая.

В то же время они подчеркнули, что Пекин будет готов сделать это только "если миротворческие силы будут размещены на основе мандата Организации Объединенных Наций (ООН)".

Как пишет издание, в Брюсселе план Пекина вызвал неоднозначную реакцию.

Видео дня

С одной стороны включение стран глобального Юга, таких как Китай, может способствовать принятию размещения иностранных войск для наблюдения за миром.

Однако с другой стороны, "существует также риск того, что Китай в первую очередь захочет шпионить на Украине и в случае конфликта займет явно пророссийскую, а не нейтральную позицию", – заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

Кроме того, большинство стран ЕС по разным причинам не хотят предоставлять потенциальным миротворческим силам мандат ООН заранее.

Китай и война в Украине

Ранее СМИ писали, что Путин во время встрчи на Аляске с Дональдом Трампом якобы выразил готовность обсудить вопрос послевоенных гарантий безопасности для Украины. Однако при этом российский диктатор упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не станет гарантом безопасности Украины, потому что в этой войне он помогал России.

Вас также могут заинтересовать новости: