В Украину также приедет спецпосланник Трампа Кит Келлог..

Американский пастор-евангелист Марк Бернс, которого называют духовным наставником президента США Дональда Трампа, собирается приехать в Украину.

"Выезжаю из Южной Кореи в Украину", — написал он в соцсети Х 23 августа.

Бернс также опубликовал свое фото в аэропорту.

Марк Бернс – что о нем известно

Отмечается, что Бернс известен своей активной поддержкой президента США Америки Дональда Трампа, а некоторые СМИ называют его духовным советником нового президента.

Марк Бернс посещал Украину 31 марта 2025 года, когда побывал в Буче и Ирпене. Тогда он заявил, что лично информирует Дональда Трампа обо всем, что видит в Украине.

Ранее Бернс поддерживал предложение Трампа о приостановке военной помощи Украине. Тем не менее он резко изменил свою позицию после того, как стал свидетелем последствий российского ракетного удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, включая детей. После этого он неоднократно выражал поддержку Украине, осуждая российскую агрессию и называл Владимира Путина военным преступником.

Сам Бернс в интервью заявлял, что "сыграл небольшую роль в укреплении американо-украинских отношений".

В Украину также приедет Кит Келлог. Как писали СМИ. спецпосланник Трампа должен принять участие в молитвенном завтраке, а также церемониях по случаю Дня Независимости Украины, который празднуется в воскресенье, 24 августа.

