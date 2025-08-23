Артистка воспитывает троих сыновей и активно выступает на сцене.

Известная украинская певица Джамала ответила, как успевает совмещать материнство и карьеру.

Не секрет, что в прошлом году артистка почти до самых родов активно выступала на сцене, а уже 24 мая стала мамой в третий раз. Джамала родила сына Алима Сеита-Бекира и не сидела в декретном отпуске. Поэтому сейчас призналась, что иногда бывает очень трудно все успевать.

"Иногда бывает капец как трудно. Хочется просто убежать куда-то, спрятаться, побыть одной. Но это лишь моменты, мгновения. По факту ты понимаешь: закрываешь глаза и просто не можешь жить ни доли секунды без этого всего", - написала исполнительница.

К слову, Джамала уже более семи лет состоит в браке с мужем Бекиром. Супруги воспитывают троих общих сыновей: 7-летнего Эмира, 4-летнего Селима, а также Алима, которому больше года.

Напомним, ранее Джамала ответила на упреки, что родила третьего сына, чтобы мужа не забрали на войну. Звезда отметила, что еще задолго до полномасштабного вторжения рассказывала о планах родить по меньшей мере пятерых детей.

