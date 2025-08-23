Спатифиллум не любит прямого солнца и нуждается во влаге.

Ухаживать за спатифиллумом, известным также как женское счастье, в целом легко, однако все же стоит знать некоторые нюансы. Ведь бывает, что в теплое время года просто часто поливать это растение не достаточно, пишет Express.

Дело в том, что этот вазон любит влажную среду и очень чувствителен к большому количеству солнечного света, который может обжечь его листья, из-за чего цветы потемнеют и завянут. Эксперт по садоводству Крейг Уилсон объяснил, как поливать и где в доме лучше ставить это растение.

"Лучше всего поливать женское счастье каждые несколько дней, причем растение даже может переносить более редкий полив, если его держать во влажном месте в доме, например, в ванной комнате", - говорит он.

По словам садовника, это растение происходит из тропических регионов, где поглощает влагу из теплого влажного воздуха. Именно поэтому в квартире оно неплохо будет чувствовать себя в углу ванной комнаты или на кухне, где сможет питаться теплым паром.

Не стоит ставить спатифиллум у наружных дверей или окон, говорит Уилсон, ведь слишком большое количество прямых солнечных лучей или сухой воздух могут помешать растению цвести, поэтому стоит его разместить в месте, где лучше всего воспроизведена его естественная среда. Эксперт уточнил, что в джунглях женское счастье получает не прямой, а отфильтрованный солнечный свет, который проходит сквозь массивные кроны деревьев.

Если же в вашей ванной комнате или кухне нет места для вазонов, можно использовать другие помещения, которые также обеспечивают определенный уровень влажности. Уилсон говорит, что люди при дыхании выделяют небольшое количество водяного пара, поэтому женское счастье можно поставить и в спальне или гостиной.

Лучше всего, по его словам, подойдет комната, окна которой выходят на восток. При таких условиях помещение получает много мягкого освещения, которое лучше подходит растению, чем резкое послеобеденное солнце.

Эксперт подчеркнул: чем быстрее вы разместите свой вазон в подходящем месте, тем с большей вероятностью увидите на нем дополнительные цветы, которые к тому же цветут дольше.

Ранее УНИАН рассказывал о главных ошибках в уходе за орхидеей. Речь шла о том, что растение может погибнуть от чрезмерного полива, неправильного расположения и излишнего количества удобрений. Эксперт по садоводству порекомендовал поливать орхидеи раз в неделю в теплые месяцы и каждые 10-14 дней, когда прохладнее. Что касается подкормки, то он посоветовал разбавлять удобрение водой, количество которой вдвое больше рекомендованного.

