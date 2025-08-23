Фагот эмоционально высказался о коллеге.

Известный украинский певец и лидер группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта высказался об Андрее Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки.

По словам артиста, позиция коллеги относительно того, что он не будет переводить свои хиты на украинский, потому что это получается некачественный материал, его возмущает. Фагот предположил, в чем на самом деле причина такого решения певца.

"Ой, да все возможно - надо только захотеть. Мне никогда не нравились эти отговорки: трудно переводить. Конечно, музыка языка другая, но главное же - желание. А это просто нежелание трансформироваться. Не знаю, возможно, он воспринимает это как наступление на свое эго. Но на самом деле ничего страшного не произойдет. Данилко упирается. Но это даже не он, это полтавский жлоб в нем упирается", - отметил Олег в интервью OBOZ. UA.

Артист также вспомнил как раньше Оля Полякова говорила, что ей тоже трудно общаться и петь на украинском. Но позже звезда все же полностью перешла на государственный язык.

"Я помню, у меня был спор с Поляковой, когда пытался убедить ее в целесообразности перевода песен на украинский, а она возмущалась: "Я что, должна все петь на украинском?" Это было давно. Говорю: "Ну, пусть не все, но хотя бы начни". А теперь смотрю на афиши - 100% материала на украинском языке. Все перевела - молодец. Если бы еще десять лет назад начала, была бы еще большим молодцом", - добавил Михайлюта.

