Ночью президент страны уже подписал указ об отставке правительства.

Уже несколько дней в Казахстане проходят протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ. Граждане требовали отставки президента и всего правительства и выступили против коррупции.

Что известно о протестах по всей стране - читайте далее.

Так, граждане требовали отставки правительства и кричали: "уходи, старик". Протесты проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах. Самый крупный — в Актау, куда вахтовики пришли пешком с месторождения Каламкас. Жители Казахстана возмущены коррупцией во власти.

Также сообщалось, что в некоторых городах начались проблемы с интернетом, а оппозиционные сообщества в социальных сетях блокировались.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев отреагировал. 5 января, он проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Также он пообещал снизить цену на сжиженный газ, а другие требования демонстрантов рассмотреть в ходе рабочего совещания.

После этого стало известно, что в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. Чтобы разогнать протестующих, силовики в частности применяют слезоточивый газ.

Центр города был затянут дымом от светошумовых гранат. Известно, что в городе загорелись несколько полицейских машин, одна из них подорвалась. Пока неизвестно из-за чего именно произошел взрыв.