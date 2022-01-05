Уже несколько дней в Казахстане проходят протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ. Граждане требовали отставки президента и всего правительства и выступили против коррупции.
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Так, граждане требовали отставки правительства и кричали: "уходи, старик". Протесты проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах. Самый крупный — в Актау, куда вахтовики пришли пешком с месторождения Каламкас. Жители Казахстана возмущены коррупцией во власти.
Также сообщалось, что в некоторых городах начались проблемы с интернетом, а оппозиционные сообщества в социальных сетях блокировались.
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев отреагировал. 5 января, он проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Также он пообещал снизить цену на сжиженный газ, а другие требования демонстрантов рассмотреть в ходе рабочего совещания.
После этого стало известно, что в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. Чтобы разогнать протестующих, силовики в частности применяют слезоточивый газ.
Центр города был затянут дымом от светошумовых гранат. Известно, что в городе загорелись несколько полицейских машин, одна из них подорвалась. Пока неизвестно из-за чего именно произошел взрыв.
После этого стало известно, что президент охваченного протестами Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы. Режим ЧП будет действовать с 1:30 5 января до полуночи 19 января.
На улицы Казахстана вывели военную технику, по толпе открыли огонь резиновыми пулями. На обнародованных кадрах слышны выстрелы, и выкрики "Огонь!", взрывы, видны вспышки гранат. Улицы затянуты дымом.
Вскоре в СМИ появилась информация о том, что из-за "газового майдана" президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства.
В Алматы полиция задержала более сотни митингующих. По словам одной из активисток, полиция блокировала путь участникам шествия, но задержала только мужчин. Саму митингующую полицейские, по ее словам, повалили на землю и ударили по лицу.
Задержанных, по сообщениям, доставили в отделения полиции в Ауэзовском и Бостандыкском районах.
Также более ста человек были задержаны в нескольких других городах Казахстана во время акций протеста. В МВД число задержанных в связи с акциями не сообщают.
Теперь же стало известно, что президент Казахстана принял отставку правительства. Однако чиновники будут продолжать исполнение своих обязанностей до момента утверждения нового состава правительства.