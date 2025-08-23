Даже если саммит двух лидеров состоится, результатов он не даст никаких, считает экс-советник Трампа.

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон описал сценарий возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом он рассказал на канале Эспрессо.

По мнению экс-советника, встреча двух лидеров не приведет к крикам или демонстративным выходам, зато Путин представит видение российской истории, а Зеленский изложит свою позицию - и никаких результатов не будет.

"Двусторонняя встреча двух лидеров, непосредственно вовлеченных в конфликт, вряд ли будет драматической. Не будет ни криков, ни демонстративных выходов. Путин, скорее всего, произнесет длительную лекцию о своем видении российской истории, а Зеленский изложит свою позицию. Разговор будет длиться часами, и ни одна из сторон не пойдет на уступки. Затем, возможно, состоится трехсторонняя встреча", - прокомментировал Болтон.

Видео дня

Он считает, что стоит задуматься над последствиями, ведь время идет, а сдвигов нет никаких. По его словам, три недели уйдут на подготовку двусторонних переговоров, еще три недели - на подготовку трехсторонних. А именно так Путин и стремится вести переговоры, ведь считает, что с каждым днем уверенности в том, что Украина будет иметь достаточно ресурсов для успешной войны, становится все меньше, говорит Болтон. Поэтому, по его мнению, нужно сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

"Возвращаясь к встрече в понедельник, 18 августа, канцлер Германии Мерц после ее завершения подтвердил, что вопрос обмена территориями или землями, как бы это не назвать, не поднимался. Значит ли это, что он не является важным? Нет, это свидетельствует лишь о том, что он настолько сложный, что участники просто не решились его затронуть. Вместо этого они обратились к значительно более размытой теме - гарантий безопасности, в чем, по их мнению, легче было достичь согласия", - добавил бывший советник Трампа.

Возможная встреча Трампа и Путина: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, шансы на встречу между лидерами оцениваются как низкие, ведь Путин даже не произносит имени Зеленского. Издание The New York Times напомнило, что в Кремле украинского президента считают нелегитимным лидером, а пропагандисты РФ даже называют его "клоуном".

22 августа президент США Дональд Трамп в очередной раз озвучил мысли о возможной встрече между Путиным и Зеленским, однако он не дал определенного ответа относительно своей способности организовать этот саммит. "Знаете, это как масло и уксус, в каком-то смысле. Они не очень-то ладят, по очевидным причинам. Но посмотрим. А потом посмотрим, придется ли мне там присутствовать. Я бы предпочел не присутствовать", - сказал глава Белого дома.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, и об этом Кремль сигнализирует, в частности, через заявления своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. По мнению экспертов ISW, российское руководство, вероятно, считает, что двусторонняя встреча президентов может подорвать внутриполитическое оправдание Путиным войны России в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: