В перечне есть Близнецы.

Для некоторых людей главное - красота, но эти четыре знака Зодиака руководствуются совсем другими приоритетами. Их невозможно очаровать одной лишь внешностью: только ум, эрудиция и способность к глубоким разговорам способны зажечь их интерес. Рядом с ними остаются лишь те, кто может удивить остроумием и нестандартным мышлением, пишет YourTango со ссылкой на астрологиню Люси Альфано.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

Рожденные под управлением Меркурия, Близнецы обожают общение и всегда ищут партнера, с которым можно построить интеллектуальный мост. Их завораживает не столько внешняя привлекательность, сколько умение вести беседу, задавать умные вопросы и делиться новыми знаниями. Любознательные и подвижные Близнецы ценят в людях способность расширять их горизонты. Если вы хотите привлечь внимание этого знака - станьте собеседником, который никогда не наскучит.

Дева

Дева - знак аналитики и наблюдательности, и именно поэтому ее привлекают умные и вдумчивые личности. Она не бросается в отношения, предпочитая сначала внимательно изучить человека и только потом открываться. Для Девы общение - ключевой элемент связи. Чем больше мудрых и содержательных разговоров, тем крепче симпатия. Логика и интеллект для этого знака значат больше, чем внешняя оболочка.

Водолей

Водолеи всегда ищут необычное и нестандартное. Их манит свежий взгляд на мир, смелые идеи и способность мыслить вне рамок. Внешняя красота для них вторична - гораздо важнее, чтобы партнер мог удивить оригинальностью и глубиной. Эмоционально Водолеи часто держат дистанцию, и сблизиться с ними можно только через интеллектуальное родство. Им нужен тот, кто примет их такими, какие они есть, и сможет поддержать свободный обмен мыслями.

Козерог

Козерогов сложно впечатлить внешними данными. Для них настоящее притяжение рождается рядом с человеком умным, целеустремленным и зрелым. Они смотрят на отношения серьезно и выбирают партнеров не ради мимолетного увлечения, а ради будущего. Козерог ценит наблюдательность и верность принципам. Его привлекает тот, кто умеет держать слово и мыслить стратегически. Интеллект для этого знака - основа доверия и прочного союза.

