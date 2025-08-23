"Мадьяр" подвел итоги недельной работы Сил беспилотных систем ВСУ.

Только за последнюю неделю Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ поразили два российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и две нефтеперекачивающие станции (НПС). Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди в своем телеграмм-канале подвел итоги военных операций.

Он подчеркнул, что после удара НПЗ в Новошахтинске Ростовской области пылает уже более 60 часов. По словам "Маляра", его атаковали дроны 14 полка СБС и группы "Граф" СБС.

Также командующий напомнил, по каким объектам и когда были нанесены удары Силами беспилотных систем. Так, 14 августа, пишет он, дроны ударили по Волгоградскому НПЗ "Лукойл" (бывший Сталинград).

18 августа, по его словам, целью украинских беспилотников стала НПС "Никольское", из-за чего перестал работать нефтепровод "Дружба". И хотя венгры утверждали, что якобы россияне восстановили его работу за 48 часов, отметил "Мадьяр", подтверждения запуска нет.

20 августа был поражен НПЗ "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области, и по состоянию на 12 часов 23 августа, отметил командующий, площадь пожара только увеличилась.

Уже следующей ночью была атакована НПС "Унеча" в Брянской области, после чего возник пожар, пишет "Мадьяр".

"Дальше будет", - добавил командующий Сил беспилотных систем ВСУ.

Последствия украинских ударов по российским нефтяным объектам

Как сообщал ранее УНИАН, в результате украинской атаки по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ, входящей в систему нефтепровода "Дружба", была остановлена транспортировка российской нефти в Венгрию. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто назвал атаку нападением на энергетическую безопасность его страны и еще одной попыткой втянуть Венгрию в войну.

Стало известно, что президент США Дональд Трамп "очень разозлился", узнав, что украинские дроны повредили российский нефтепровод. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который имеет хорошие отношения и с Трампом, и с Путиным, написал президенту США письмо, в котором пожаловался на украинские атаки по "Дружбе". "Виктор, мне не нравится это слышать. Я очень зол из-за этого. Расскажи Словакии. Ты мой большой друг", - ответил ему Трамп.

Также сообщалось, что из-за атаки по Волгоградскому НПЗ бензин в РФ бьет рекорды. Издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что завод после атака 13 августа приостановил работу на установке первичной переработки нефти (УПН-5) мощностью 9 110 тонн в сутки, а уже 14 августа ударом были повреждены две другие установки переработки нефти - CDU-1 - мощностью 18 590 тонн в сутки, и CDU-6, мощностью 14 570 тонн в сутки.

