Они в браке более 20 лет.

Украинская актриса и певица Оля Полякова удивила своих фанатов еще одним откровенным признанием об отношениях с мужем.

Как известно, она с 2004 года замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Именно его касался вопрос, который певице задал ведущий радио MAXIMUM: читала ли она когда-то переписки мужа? Полякова ответила прямо:

"Всегда. Боже, ничего интересного. Хоть бы за 20 лет что-то подкинул, какую-то перчинку, блин".

Также певица не стала отрицать, что иногда может обвинять в своих ошибках других: "Не только мужа. Всех, кто попадался под руки", - сказала она в шутку.

Семья Поляковой

Напомним, 20-летняя дочь Оли Поляковой, Мария, недавно вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Свадебная церемония состоялась в США, где Маша училась.

О помолвке стало известно в начале июля, когда Маша поделилась видео с признанием в любви. Свадьба была скромной: Маша выбрала нежное голубое платье, а Эден - классический костюм.

Оля Полякова поздравила молодоженов, опубликовав фото с кольцами и пожелав им счастья. Впоследствии она призналась, что раньше ей не нравились парни старшей дочери, однако с Эденом все иначе.

