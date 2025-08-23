Эта роль сделала ее иконой женской силы и независимости.

Сериал "Ксена: принцесса-воин" стал одной из самых культовых телевизионных программ 1990-х годов, получив огромную популярность во всем мире. В Украине он появился в эфире в 1998 году, сразу привлекая внимание зрителей своей динамичной сюжетной линией и харизматичной главной героиней.

"Ксена" была не только развлекательным шоу, но и культурным феноменом, который изменил представление о женских ролях в кино. Главная героиня, которую сыграла Люси Лоулесс, быстро стала символом силы и независимости. УНИАН выяснил, как сложилась жизнь актрисы.

Жизнь и карьера

Новозеландская актриса, певица и режиссер родилась 29 марта 1968 года в Окленде, Новая Зеландия. После дебюта в 1989 году Лоулесс активно работала в кино и на телевидении, в частности в таких проектах как "Звездный крейсер "Галактика", "Спартак" и "Эш против зловещих мертвецов".

Она участвовала в театральных постановках, в частности в бродвейском мюзикле "Grease" в 1997 году, а также выпустила несколько музыкальных альбомов и выступила с концертами.

Список самых популярных фильмов и сериалов Люси Лоулесс после "Ксены":

"Салем", где она сыграла роль графини Ингрид фон Марбург;

ситком "Парки и зоны отдыха (Диана Льюис-Свансон);

сериал "Агенты Щ.И.Т." (Изабель Хартли);

фильм "Сказки на ночь", где она появилась вместе с Адамом Сэндлером;

фильм "Саранча" (главная роль);

"Смертоносная стая".

В 2024 году Лоулесс дебютировала как режиссер с документальным фильмом "Never Look Away", посвященным жизни новозеландской журналистки Маргарет Мот, которая потеряла нижнюю челюсть во время освещения войны в Боснии.

Семья

В 1988 году Люси вышла замуж за Гарта Лоулесса, от которого родила одного ребенка. Пара развелась в 1995 году, а уже через три года актриса вышла замуж за Роберта Таперта, продюсера "Ксены", у них двое детей.

Наши дни

В 2025 году Лоулесс вернулась к актерской деятельности, снявшись в детективном сериале "Моя жизнь - убийство". Также сыграла роль Хелен Келли, новозеландской профсоюзной активистки, в драме "Pike River", которая рассказывает о трагедии на одноименной шахте в Новой Зеландии.

Актриса активно ведет социальные сети, где делится моментами из личной жизни и профессиональной деятельности. Она продолжает быть активной участницей культурной и общественной жизни, поддерживая различные инициативы и проекты, способствующие развитию искусства и общества.

