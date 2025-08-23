Из-за отсутствия спроса российские автопроизводители сократили рабочую неделю или остановили конвейер.

Российские производители грузовиков потерпели сокрушительное поражение на внутреннем рынке. Китайские бренды заняли более половины продаж в РФ. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"Российские производители грузовиков за несколько лет проиграли китайскому импорту борьбу за внутренний рынок РФ. Китайские бренды, после выхода с российского рынка европейцев в 2022 году, мгновенно завладели нишей тяжелой техники. Расчеты россиян на "плодотворное сотрудничество" превратились в потерю внутреннего рынка - китайцы уже контролируют более 53% продаж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России за прошлый год реализация грузовиков собственного производства снизилась на 19%, а за первое полугодие 2025 - стремительно упала на 56%, в сегменте магистральных тягачей - сокращение достигло 70%.

В разведке отмечают, что отсутствие спроса на российскую технику заставило ведущих производителей грузовиков и автобусов - "Камаз", "ГАЗ" и "ПАЗ" - сократить до четырех дней рабочей недели или полностью остановить конвейер.

Кроме того, ситуация на российском рынке автогрузовиков сказалась на сотрудничестве с "дружественной" Беларусью в этом сегменте. Автопроизводители из Беларуси жалуются, что их "вытесняют" из России - за первое полугодие 2025 года у крупнейшего государственного предприятия Беларуси "МАЗа" на 34% сократились продажи на российском рынке.

22 июля сообщалось, что крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" заявил, что сократит рабочую неделю до четырех из пяти дней. Это было крайним решением из-за высоких процентных ставок и конкуренции со стороны Китая, которая сокращает их продажи.

В прошлом году в России презентовали новую модель компании АвтоВАЗ, получившую название Lada Iskra. Ее позиционировали как "нечто среднее между Granta и Vesta". Известно, что Lada Iskra построили на платформе CMF-B-LS от Renault-Nissan, на которой создали некоторые другие автомобили.

