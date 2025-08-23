Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович празднует 16-ю годовщину брака с английским режиссером Полом В. С. Андерсоном.

В своем Instagram звезда нежно обратилась к мужу, назвав его самой большой поддержкой, вдохновением и опорой в жизни. Она поблагодарила его за любовь, терпение, внимание к семье и "прекрасную и содержательную" жизнь, которую они вместе построили:

"Ты - мое вдохновение становиться лучше, мой собеседник для каждой безумной идеи, мой творческий партнер, который всегда помогает мне совершенствоваться и быть лучшей версией себя. Ты научил меня так многому о жизни, любви и способности к терпению и пониманию себя, моей работы и мира вокруг меня. Ты всегда рядом со мной и нашей семьей. Ты - скала, на которую мы можем опереться, когда потеряемся, и ласковое море, которое толкает и ведет нас к прекрасным берегам".

Также актриса поделилась романтическими снимками с мужем и видео, на котором их обнимает дочь. Подписчиков растрогал этот пост:

Видео дня

"Как мило! Какое красивое сообщение. Поздравляю, супруги!".

"Вы замечательная пара".

"Он самый счастливый мужчина в мире".

"Вот в чем смысл жизни!".

"С годовщиной, моя любимая пара!".

Семья Миллы Йовович

Как известно, первые пять лет своей жизни актриса провела в Украине. В январе 1981 года ее семья эмигрировала в Соединенные Штаты Америки.

С Полом В. С. Андерсоном она поженились в 2009 году после нескольких лет отношений. У супругов трое детей: дочери Эвер Габо (2007), Дашиэл Иден (2015) и Ошиан Климентин (2020).

Актриса часто делится семейными фотографиями и подчеркивает, что семья для нее - главная ценность.

Вас также могут заинтересовать новости: