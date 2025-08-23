Новый самый мощный смартфон Google уступил в тестах 5-летнему iPhone

Полученные результаты в бенчмарке GeekBench очень далеки от современных флагманов.

Pixel 9 Pro XL, актуальный флагманский телефон от Google, представленный ранее на этой неделе вместе с Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro Fold, не может похвастаться выдающейся производительностью. Напротив, она весьма посредственная.

По результатам тестирования в сервисе GeekBench, Google Pixel 10 Pro XL на базе чипсета Tensor G5 уступает не только актуальным флагманам на базе Android и iOS, но и с трудом дотягивает до старенького iPhone 12 Pro Max с A14 Bionic, который был выпущен осенью 2020 года.

Новый флагман Google набрал всего 1948 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6 и 5087 баллов в многоядерном. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max набирает там 2204 и 5187 баллов соответственно, доказывая, что даже спустя пять лет чип A14 Bionic мощнее новейшего Tensor G5.

Что это значит для обычного пользователя? В таких задачах, как "серфинг" в интернете, общение в соцсетях и просмотр видео, проблем не будет. А вот в требовательных играх, видеомонтаже и ресурсоемких задачах с ИИ можно столкнуться с подмораживанием, отмечают специалисты Wccftech.

Ранее один из топ-менеджеров Google заявлял, что производитель не гонится за рекордной производительностью, а делает упор на "комфорт и впечатления пользователей от работы с гаджетом". При этом компания часто высмеивает iPhone в рекламе своих Pixel.

Меж тем Apple готовится выпустить следующую волну процессоров серии A для iPhone 17. По последней информации, A19 Pro в бенчмарке Geekbench 6 набирает более 4000 баллов в одноядерном режиме и более 10 000 баллов, что сопоставим с M4, установленным в iPad Pro и компьютерах Mac.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

