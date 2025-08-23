Каждое ваше фото, сделанное во время отпуска, может быть использовано против вас.

Выкладывать в соцсетях фото и видео из отпуска давно стало привычной практикой в современном мире. Но эксперты предостерегают: чрезмерная открытость в соцсетях во время вашего отсутствия дома может стать причиной серьезных рисков, пишет Express.

Туроператор Ski Vertigo назвал три вещи, которыми никогда не стоит делиться в Интернете во время путешествий, и объяснил, почему безопаснее отложить публикации до возвращения домой.

Первое - не стоит рассказывать, где именно вы находитесь, пока вы еще там. Это касается геотегов, обновлений в режиме реального времени и "чекинов". Сообщение точного места может спровоцировать преступников, ведь публичный сигнал о том, что ваш дом остался пустым, работает как "красная тряпка для быка". Кроме того, разглашение вашего пребывания за границей может поставить под угрозу и личную безопасность.

Представитель Ski Vertigo объяснил: "Даже если вы считаете, что ваши обновления могут просматривать только друзья, помните, что публикации можно легко распространять повторно, или же настройки конфиденциальности вашего аккаунта могут быть не такими надежными, как вы считаете".

Вторая категория опасного контента - фото посадочных талонов или паспорта. Такие документы содержат чувствительную информацию, которую легко использовать для мошеннических действий: доступа к бронированию, отмены рейсов или даже изменения мест в самолете.

"Мы наблюдали случаи, когда путешественники непреднамеренно раскрывали достаточно информации на одной фотографии, чтобы кто-то мог помешать их поездке. Посадочный талон никогда не следует рассматривать как сувенир. Храните его в безопасности и конфиденциальности", - рассказал представитель Ski Vertigo.

Чтобы сообщить о путешествии, можно ограничиться фотографиями багажа, аэропорта или даже бортового питания.

Еще одна распространенная ошибка - демонстрация роскошных вещей. Посты с дорогими украшениями, брендовыми сумками или гаджетами превращают вас в цель для воров. Такие фотографии могут заинтересовать как грабителей по месту вашего отдыха, так и тех, кто решит воспользоваться вашим отсутствием дома, чтобы проверить, какие ценности вы оставили в квартире.

Именно поэтому специалисты по путешествиям советуют делиться фотографиями пейзажей, архитектуры, кулинарных открытий или интересных впечатлений, а не ценных вещей. Ну и делайте это уже тогда, когда вернетесь домой.

