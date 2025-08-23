Процент попаданий дронов в цели удвоился.

Россия стремится довести производство "Шахедов" до более 6 тысяч штук в месяц, пишет CNN, ссылаясь на данные военной разведки Украины. При этом производство ударных дронов на территории России теперь обходится гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупала их в Тегеране.

Как рассказал изданию источник в разведке, если в 2022 году Россия платила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник, то в 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов благодаря крупномасштабному производству на заводе беспилотников "Алабуга" в Татарстане.

При этом, по данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), стоимость одного беспилотника Shahed-136 составляет от 20 000 до 50 000 долларов. Для сравнения, стоимость одного перехватчика зенитных ракет может превышать 3 миллиона долларов.

Кроме того, отмечают аналитики, процент попаданий дронов в цели также значительно вырос.

Как отмечает аналитик CSIS Ясир Аталан, процент попаданий с апреля примерно удвоился, достигнув почти 20% по сравнению с 2024 годом, когда в среднем попаданий в цель было менее 10%.

"Неважно, поразил ли отдельный "Шахед" свою цель. Важно то, насколько сильно это оружие террора влияет на мирное население и какую нагрузку оно создает для систем противовоздушной обороны", - отмечают в CSIS.

В результате, отметил Аталан, тактика России заключается в "поддержании постоянного давления", "их стратегия теперь все больше фокусируется на таком истощении".

Как отмечает CNN, Украина и Россия были вынуждены совершенствовать возможности дронов, чтобы компенсировать дефицит возможностей ВВС. В настоящее время обе страны работают над разработкой беспилотников с искусственным интеллектом, способных самостоятельно принимать решения на поле боя, а также над созданием беспилотников-перехватчиков, которые могли бы использоваться в качестве более дешёвого метода противодействия воздушным атакам, чем запуск ракет.

"Есть многочисленные сообщения о том, что украинцы испытывают некоторые из этих беспилотников, но мы не видели их масштабного применения", — заявила Катерина Степаненко, аналитик по России из вашингтонского Института изучения войны. "Разработка беспилотников-перехватчиков высвободит украинские возможности и поможет украинским войскам сохранить часть (своих) зенитных ракет для нанесения ракетных ударов".

Борьба с "Шахедами"

Ранее аналитики в Defense Express оценили, что объемы производства Украиной дальнобойных дронов FP-1 сравнялись с объемами выпуска "Шахедов" в России.

Также напомним, что у Украины появилась новая ракета "Фламинго" дальностью до 3000 километров и с боевой частью 1000 килограммов. Как отмечает военный обозреватель Денис Попович, теперь в радиусе действия ракеты окажутся объекты РФ за Уральскими горами, в том числе производство "Шахедов" в Алабуге. А крылатая ракета такой мощности дает возможность уничтожить это производство "под ноль".

