Он назвал протесты террористической угрозой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о введении войск Организации Договора о коллективной безопасности в страну.

Об этом пишет Спутник Казахстан.

Первый казах-космонавт Токтар Аубакиров в эфире государственного телеканала заявил, что силовики не справляются с беспорядками, поэтому на территорию Казахстана стоит ввести войска ОДКБ.

"Обращение к партнерам ОДКБ считаю уместным и своевременным", - прокомментировал его слова Токаев.

Читайте такжеПротесты в Казахстане: найден украинский след

"Данные террористические банды являются международными, прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это не угроза, а подрыв территориальной целостности", - сказал он.

Также он заявил, что сейчас идет "упорный бой террористических банд под Алма-Атой с воздушно-десантным подразделением Минобороны Казахстана", пишет ONT NEWS.

В Госдуме заявили, что Россия обязана отреагировать на обращение президента Казахстана, так как "ОКДБ для этого и создана".

"Если президент Токаев обратится, мы обязаны отреагировать. Тем более он заявил, что террористические банды берут под контроль объекты инфраструктуры, и естественно, тогда будет ввод определённых сил", - сказал "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Напомним, что в ОДКБ входят Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан и Россия.

Сегодня Токаев уже провел экстренный телефонный разговор с Александром Лукашенко. Сам Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с президентом РФ Владимиром Путиным.

Протесты в Казахстане

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания. По неподтвержденной информации, Токаев с семьей якобы был эвакуирован в Россию.

Сегодня, 5 января, Токаев выступил с обращением к народу и заявил, что намерен действовать "максимально жестко". Президент также сообщил, что в скором времени выступит с "новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не запрашивал помощь у России из-за массовых акций протеста.