Приквел культового сериала "Декстер: Первородный грех" официально закрыли после первого сезона.

По данным источников Variety, несмотря на анонсированное в апреле продолжение, съемки так и не были запланированы, а проект оставался на паузе. Сериал стартовал в декабре 2024-го и завершился в феврале 2025 года, став единственным сезоном истории о молодом Декстере Моргане.

По данным издания, сейчас Paramount делает ставку на другой проект франшизы - "Декстер: Воскрешение", в котором Майкл Холл снова вернулся к своей культовой роли. Первый сезон вышел 11 июля и завершится 5 сентября.

Хотя официального подтверждения о продолжении еще нет, сериал имеет высокие рейтинги и мощную аудиторию: премьерная серия собрала 4,4 миллиона просмотров за первую неделю, а критическое одобрение на Rotten Tomatoes достигает 94%.

Сериал Декстер

Премьера американской криминальной драмы и психологического триллера состоялась 1 октября 2006 года на канале Showtime.

Сериал рассказывает о Декстере Моргане, судебном эксперте из отдела полиции Майами, который одновременно является серийным убийцей. Он убивает только тех, кто, по его мнению, заслужил наказание - других преступников и убийц, которые избежали правосудия.

История сочетает криминальные расследования, психологическую драму и темный юмор, а также исследует темы морали, справедливости и человеческой природы.

Сериал получил широкую известность и получил номинации на премии "Эмми" и "Золотой глобус", в частности за актерскую игру и режиссуру.

