Большинство европейских столиц полны туристов, желающих полюбоваться пейзажами и архитектурой. Но только одна из них может похвастаться тем, что расположена выше всех.

Высоко в Пиренеях, на высоте 1023 м над уровнем моря, находится Андорра-ла-Велья - столица Андорры.

Столица, является одной из самых маленьких в Европе, занимает площадь всего почти 13 кв км. Для сравнения - Лондон в 120 раз больше ее, пишет Dailymail. Но это еще не все удивительные факты об Андорре. Добраться до нее не так то просто, поскольку на всей территории страны нет ни аэропорта, ни железнодорожного вокзала.

Но, несмотря на это, ежегодно эту крошечную европейскую столицу посещает до 10 млн туристов.

Издание отметило, что лучший способ добраться до Андорры - долететь до Барселоны, Жироны или Лериды в Испани или Тулузы во Франции, а уже оттуда доехать на машине.

Добравшись до Андорры вы можете прогуляться по Авингуде Меритчель, "торговой миле", где расположены огромные универмаги и магазины беспошлинной торговли. В Андорре один из самых низких НДС в Европе.

Еще одним привлекательным местом для туристов в Андорре является спа-центр Caldea, крупнейший термальный спа-центр в Южной Европе, построенный в 1987 году с использованием природных термальных источников региона.

Здесь вы найдете крытые сауны, хаммамы и различные виды ванн, а также открытую лагуну, окруженную горами. Базовый пакет с трехчасовым посещением стоит от 30,50 евро.

Один пользователь Tripadvisor написал: "Фантастический спа-центр с гидромассажными бассейнами и перекрывающимися бассейнами в футуристическом стиле".

Другой посетитель, забронировавший базовый пакет, добавил: "Очень чисто, очень красиво оформлено и приятно. Абсолютно того стоит, трех часов более чем достаточно".

Для любителей достопримечательностей в Старом городе Андорры есть доримская церковь Сант-Эстеве, построенная в IX веке.

Также Андорра-ла-Велья является отличным местом для похода в Пиренеи.

Что касается погоды, не ждите слишком много солнца в Андорре. В горах максимальная температура зимой составляет всего 8°C, а среднегодовое количество снега составляет 228 см. Тем временем, пик температуры приходится на июль и август - 24°C.

