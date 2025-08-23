Детей готовили к отдыху в очень опасном месте.

Заслуженная артистка Украины Юлия Лорд рассказала, как в ее детстве школьников запугивали перед поездкой во Львов.

В интервью "Суспільне Культура" певица вспомнила, как накануне референдума о независимости ее класс наградили поездкой во Львов за то, что они сдали много макулатуры. Такой "подарок" заставил учителей срочно готовить детей к "опасности":

"Весь руководящий состав школы не знал, что же с нами делать, как же нас можно отправить в "столицу бандеровщины". И вот представьте себе, в конце школьного дня нас наша классная руководительница собрала в классе и начала готовить к поездке во Львов. Сказала: "Детишки, мы едем в опасность".

Лорд вспоминает, что школьников заставили учить украинские слова типа "краватка", "пательня" и "філіжанка", поскольку во Львове их якобы должны были тестировать на знание языка. Также детей призвали держаться вместе, чтобы иметь возможность защитить себя "в случае нападения":

Видео дня

"К вам могут подойти и провоцировать. Спросить, например: "Как будет на украинском языке "галстук"?". Вы должны сказать "краватка". Если вы скажете как-то не так, то поймут, откуда вы приехали, и мы не знаем, чего ждать", - цитирует учителей артистка.

По ее словам, дети выучили список необходимых слов и пережили беспокойную ночь в поезде. Уже во Львове школьники были удивлены тем, что по улицам города ходят как украиноязычные, так и русскоязычные люди:

"Все было заряжено этим духом освобождения. И это правда, это придало какой-то веры, надежды. Какого-то трепетного предчувствия изменений. Потому что мы, как дети, задыхались".

День независимости Украины

Главный государственный праздник ежегодно отмечается 24 августа. Он посвящен принятию Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины, что стало началом новой эпохи в истории государства.

Предпосылкой этого шага было принятие Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, а уже после августовского путча в Москве парламент принял судьбоносный документ о независимости.

1 декабря 1991 года его поддержали более 90% граждан на всеукраинском референдуме, окончательно подтвердив стремление украинцев жить в собственном государстве.

Вас также могут заинтересовать новости: