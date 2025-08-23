По мнению Стубба, теперь вопрос заключается в том, когда Трамп потеряет терпение по отношению к Путину.

Пока нет никаких видимых признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов сесть за стол переговоров о мире с Украиной. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

"Они (россияне - УНИАН) хотят продолжать войну как минимум до осени, чтобы максимально расширить свои территориальные завоевания", - сказал он.

Стубб считает, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие недели вряд ли состоится. Он подчеркнул, что россияне продолжают затягивать войну.

"Если целью была двусторонняя встреча через две недели после визита в Вашингтон, то есть через неделю после понедельника, то я считаю это весьма маловероятным. Российская тактика затягивания продолжается", - заявил президент Финляндии.

По мнению Стубба, теперь вопрос заключается в том, когда президент США Дональд Трамп потеряет терпение по отношению к Путину. Он уверен, что именно американский лидер способен усадить российского диктатора за стол переговоров.

Почему Путин не хочет встречи с Зеленским

Ранее в Институте изучения войны (ISW) объяснили, почему российский диктатор Владимир Путин не хочет проводить двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Аналитики обратили внимание на последние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В ISW напомнили, что Лавров говорил о том, что Путин встретится с Зеленским только, "когда повестка дня для саммита будет готова". Он заявлял, что пока "эта повестка дня вообще не готова".

Аналитики подчеркнули, что Кремль неоднократно использовал Лаврова для уточнения своей позиции. По мнению экспертов ISW, российское руководство, вероятно, считает, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского может подорвать внутриполитическое оправдание главой Кремля войны России против Украины.

