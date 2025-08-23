Температура ночью опустится до +8...+12 градусов.

На День Независимости, 24 августа, в Украине температура ощутимо снизится, а также во всех регионах, кроме востока и юга, пройдут дожди. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Так, она отметила, что осадки начнутся ночью и утром из западных областей, а днем и к вечеру распространятся на северную и центральную часть.

На востоке будет сухо, в южных регионах также преимущественно без осадков, кроме разве что локальных дождей завтра вечером.

Температура ночью опустится до осенних +8...+12 градусов, на юге и востоке несколько теплее, +12...+16 градусов.

Днем также достаточно холодно - на севере, западе и в Винницкой области +15...+19 градусов, хотя на юге, в большинстве центральных областей и на востоке воздух прогреется до +20...25 градусов, а на юго-востоке до +27 градусов.

В Киеве на День Независимости ночью, утром и в первой половине дня удержится без осадков, а с обеда ожидается дождь.

Температура воздуха будет невысокой, до +18...+20 градусов, также ожидается порывистый ветер.

Погода на выходные

В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками и ощутимое снижение температуры, предупреждает синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в последующие дни на территории Украины пройдут дожди, в отдельных регионах значительные. Местами осадки будут сопровождаться грозой и шквалистым усилением ветра.

Кроме того, начиная с западных и северных областей, начнет распространяться холодная воздушная масса, что приведет к снижению температуры воздуха в среднем на 5 - 8 °С по всей стране, прогнозирует Кибальчич.

