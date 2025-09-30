Премьер Венгрии отметил, что Европа сильнее России, но почему-то ведет себя так, будто слабее.

Венгрия планирует уничтожать российские беспилотники, если они нарушат воздушное пространство страны намеренно или же случайно, заявил в интервью Harcosok Órája премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого, мы, конечно же, собьем их", - сказал он.

По мнению Орбана, позиция западноевропейцев по вопросу нарушения воздушного пространства нескольких стран российскими дронами и самолетами является неправильной.

"Мы (Европа - прим. ред) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабые. Россия слабая по сравнению с нами, слабая в военном плане, экономически слабая и численно слабая", - заявил Орбан.

Дроны из Венгрии нарушили воздушное пространство Украины

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные зафиксировали нарушение нашего воздушного пространства дронами-разведчиками, которые могли попасть к нам с территории Венгрии. Зеленский предположил, что беспилотники могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

После этого инцидента президент Украины поручил украинским военным должным образом реагировать, если венгерские разведывательные дроны снова будут зафиксированы на территории страны.

Примечательно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг информацию Зеленского о том, что их дроны-разведчики попали незаконно на территорию Украины. Он заявил, что президент Украины якобы видит "то, чего на самом деле нет".

Однако, спустя некоторое время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что венгерские дроны все же могли нарушить воздушное пространство Украины. Он добавил, что даже если они и пролетели несколько метров над Украиной, это и не очень важно. Орбан добавил, что Украине стоит уделять больше внимания своей восточной границе.

