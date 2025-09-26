Украинские военные должны провести проверку "странных событий" с венгерскими разведывательными дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинским военным должным образом реагировать, если венгерские разведывательные дроны снова будут нарушать воздушное пространство Украины. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"Был доклад наших военных и относительно, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики. Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответственно - для обороны нашего государства", - отметил Зеленский.

Он убежден, что украинцы сейчас в Европе лучшие в защите от любых дронов. Отдельно глава государства выразил надежду, что в Венгрии прислушаются к призыву президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения покупки российских энергоносителей.

"Ценим позицию Президента Трампа в отношении тех в Европе, кто до сих пор покупает российскую нефть и проводит политику зависимости от российских схем. Надеемся, что в Венгрии услышат ключевого союзника в НАТО и будут уважать Президента Соединенных Штатов - сейчас никто в Европе не видит от Венгрии такого уважения", - отметил Зеленский.

По словам президента Украины, Америка готова заполнить рынок Европы энергоресурсами так, чтобы никому не было нужно даже смотреть в сторону России. "Ближний Восток готов работать с Европой. Каждая нация в Европе может стать сильнее без России", - добавил Зеленский.

Венгерские дроны-разведчики над Украиной: что известно

Как сообщал УНИАН, воздушное пространство Украины нарушили, вероятно, венгерские дроны-разведчики. Как рассказал глава государства, об этом ему доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский. Предварительно, БпЛА могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. В связи с этим президент поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто набросился на Зеленского с обвинениями после его заявления о венгерских дронах. В своей заметке в социальной сети Х он заявил, что президент Украины 1 теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости" и "начинает видеть то, чего на самом деле нет".

