Министр иностранных дел Венгрии считает, что президент Украины якобы видит "то, чего на самом деле нет".

В Венгрии отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в украинском воздушном пространстве были зафиксированы, вероятно, венгерские дроны-разведчики.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг это. В своей заметке в социальной сети Х он заявил, что президент Украины якобы видит "то, чего на самом деле нет".

"Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости. Он начинает видеть то, чего на самом деле нет", - говорится в заметке Сийярто.

Как известно, 26 сентября Зеленский сообщил, что во время совещания главнокомандующий ВСУ Александр Сирский доложил ему об инциденте с дронами на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно, они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - рассказал Зеленский.

Позиция Венгрии в отношении Украины

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что страна не слезет с российской "нефтегазовой иглы", чтобы прекратить финансировать войну России с Украиной. По его словам, Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому отказ от российских нефти и газа, поставляемых по трубопроводам, якобы разрушит экономику Венгрии. При этом венгерский премьер отметил, что его правительство будет следовать собственным интересам в вопросах закупки энергоносителей и не будет принимать указания администрации США.

Похожее мнение озвучил и министр иностранных дел Сийярто, реагируя на слова Трампа о том, что тот удивлен фактом закупки российских энергоносителей некоторыми странами Европы и собирается говорить об этом в частности с венгерским премьером. "Мы поддерживаем усилия президента США по достижению мира всеми возможными способами. Однако мы не можем изменить реалии нашего географического расположения", - написал он.

Также ранее Венгрия ввела санкции против трех должностных лиц Сухопутных войск Украины в связи со смертью мобилизованного этнического венгра, который имел двойное гражданство. Сийярто угрожал Украине "большими проблемами" в случае дальнейшего ухудшения венгерско-украинских отношений. В этом контексте он напомнил, что именно Венгрия является основным каналом поставки в Украину европейской электроэнергии и газа.

