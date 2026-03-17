На Кубе около 10 миллионов человек остались без электричества, – CNN

Причиной отключений стала нефтяная блокада Кубы со стороны США.

В понедельник, 16 марта, на Кубе произошел сбой в работе национальной энергосистемы страны, в результате чего около 10 миллионов человек остались без электроснабжения на фоне нефтяной блокады, введенной США, которая парализовала и без того устаревшую систему электроэнергетики острова, сообщает CNN со ссылкой на оператора энергосистемы Кубы.

Государственный оператор сообщил, что в настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроснабжения по всей стране. В компании добавили, что в электрических агрегатах, которые работали на момент сбоя в сети, не было обнаружено никаких неисправностей.

В статье отмечается, что в течение последних нескольких лет часто поступали сообщения об отключениях электроэнергии по всей стране. Кубинские чиновники объясняли, что это происходило из-за экономических санкций, введенных США.

Видео дня

В то же время издание отметило, что критики также указывали на недостаток инвестиций в пришедшую в упадок систему электроснабжения острова.

"Куба в значительной степени зависит от нефти для производства электроэнергии", – говорится в статье.

По словам официальных лиц, эффективная блокада поставок топлива со стороны Вашингтона усугубила энергетический кризис в стране. Это стало причиной периодических отключений электроэнергии, а также введения нормирования медицинских препаратов и сокращения туристического потока.

"Цены на топливо стремительно выросли настолько, что на неофициальном рынке бензин может стоить до 9 долларов за литр, а это означает, что заправка полного бака автомобиля обойдется в более чем 300 долларов, что превышает годовой заработок большинства кубинцев", – сообщило издание.

"Чиновники в США (правительство, – прим. ред.) видимо очень радуются по поводу ущерба, нанесенного каждой кубинской семье", – заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио, реагируя на отключение электроэнергии.

Издание отметило, что в субботу, 14 марта, жители города Морон, расположенного в центральной части Кубы, вышли на улицы, чтобы выразить протест против проблем с электроснабжением и доступом к продуктам питания.

По словам президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, в течение последних трех месяцев на остров не поступала нефть. Он заявил в пятницу, 13 марта, что кубинские чиновники провели переговоры с Соединенными Штатами, чтобы "определить двусторонние проблемы, требующие решения".

"Последствия блокады чрезвычайно серьезны. Наиболее остро это проявляется именно в энергетической сфере. Это вызывает беспокойство среди населения", – подчеркнул президент Кубы.

В публикации говорится, что в ответ на энергетический кризис правительство объявило о введении чрезвычайных мер, среди которых сокращение учебного дня, перенос крупных спортивных и культурных мероприятий, а также сокращение транспортных перевозок.

Кроме того, многие государственные больницы сократили объем услуг, а из-за нехватки топлива и исправных самосвалов мусор скапливается целыми кварталами.

Как отметило издание, продажа топлива на государственных заправках сейчас строго ограничена.

"Заправляться могут только туристы, дипломаты и кубинцы, которым было выделено время с помощью онлайн-системы, причем обычно после многочасового ожидания", – говорится в публикации.

Директор по анализу интернет-трафика в компании Kentik Даг Мадори поделился с изданием, что на фоне энергетического кризиса на острове произошло резкое снижение интернет-трафика.

"Авиакомпании из многих стран отменили рейсы на Кубу из-за дефицита авиационного топлива и других факторов, угрожающих безопасности. American Airlines, Delta и JetBlue прекратили полеты на этот карибский остров", – отметило издание.

Примечательно, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Куба находится в "глубоком кризисе". Он отметил, что США могут принять участие в "дружественном поглощении" этой страны, а могут и не принимать.

США и Куба: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента США Дональда Трампа, для него будет "большой честью завоевать Кубу". По словам главы Белого дома, он может освободить остров или же его завоевать. Трамп подчеркнул, что "может делать с Кубой все, что захочет". Он не исключил, что либо будет заключено соглашение с руководством Кубы, либо "мы сделаем все, что нам нужно". Президент Кубы выразил надежду, что диалог с США поможет "отойти от конфронтации".

Также мы писали, что сенатор Линдси Грэм в эфире Fox News заявил, что следующей задачей для США станет Куба. Грэм подчеркнул, что режим страны падет, его дни сочтены.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не может полагаться на Каракас в вопросах безопасности и нефти. Тогда Трамп предположил, что власть на острове падет и США не нужно будет предпринимать каких-либо мер. Издание Fox News со ссылкой на американских чиновников отмечает, что кубинские силы играли ключевую роль в сохранении власти Мадуро.

