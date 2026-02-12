Россия приостанавливает полеты на Кубу из-за санкций Трампа

В ближайшие дни авиакомпания "Россия" выполнит несколько рейсов только в одну сторону из Гаваны и Варадеро в Москву.

Россия временно приостановит полеты на Кубу после того, как авиакомпании сообщили о трудностях с заправкой самолетов на острове. Об этом сообщило федеральное агентство воздушного транспорта РФ, передает Fox News.

Там заявили, что самолеты авиакомпании "Россия" были вынуждены скорректировать свои программы полетов из-за проблем с обеспечением топливом на Кубе.

Отмечается, что в ближайшие дни "Россия" выполнит несколько рейсов только в одну сторону из Гаваны и Варадеро в Москву, чтобы вернуть российских туристов домой, после чего прекратит обслуживание.

В агентстве добавили, что после завершения таких рейсов программа авиакомпании на Кубе будет приостановлена до улучшения ситуации.

"Это заявление появилось через две недели после того, как президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в отношении Кубы и санкционировал новые меры, направленные на прекращение поставок нефти на остров", - напомнили в Fox News.

Известно, что в указе от 29 января Трамп отметил, что Куба представляет "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности США, а также предоставил своей администрации полномочия вводить пошлины на товары из любой страны, которая "прямо или косвенно продает или иным образом поставляет нефть на Кубу".

Санкции против России - последние новости

Как писал УНИАН, российский "Лукойл" потерял контроль над НПЗ в Нидерландах из-за санкций США. Однако нюанс заключается в том, что французская нефтяная компания TotalEnergies получила операционный контроль над нефтеперерабатывающим заводом Zeeland в Нидерландах.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против РФ. Такие ограничения были введены против компаний, которые поставляют компоненты и производят ракеты и дроны для России, а также против российского финансового сектора.

"Производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний - поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов - вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения", - отметил украинский лидер.

