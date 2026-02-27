Трамп заговорил о 'дружественном поглощении' Кубы

Трамп употребил термин "friendly takeover", который обычно означает поглощение одной фирмы другой при согласии сторон.

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможный "дружеский захват" Кубы. Об этом пишет Clash Report.

"Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и у них большие проблемы. У них нет денег. У них ничего нет сейчас, но они ведут с нами переговоры - и, возможно, мы сможем осуществить дружественное поглощение Кубы", - сказал он.

По его словам, госсекретарь Марко Рубио занимается вопросом Кубы на "очень высоком уровне". Американский лидер добавил:

"Некоторые люди, живущие в США, хотят вернуться на Кубу. Куба - это "несостоявшееся государство", и государственный секретарь Рубио работает над этим".

Трамп также заявил, что хотел бы отмены санкций против РФ в случае достижения договоренностей по Украине. Он сказал, что провёл разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, не уточнив дату беседы.

"Я разговаривал с Путиным… Я хотел бы, чтобы эта война в Украине уже закончилась", - отметил политик.

Напряжение между США и Кубой

Кубинские пограничники открыли огонь по американскому катеру, якобы вторгшемуся в их территориальные воды.

При приближении патрульного катера пограничных войск МВД Кубы с американского судна открыли огонь. В результате командир кубинского катера получил ранение. Кубинские пограничники ответным огнём ликвидировали четырёх членов экипажа катера США, ещё шестеро получили ранения.

Как писало The New York Times, судно, вошедшее в территориальные воды Кубы, не принадлежало ВМС США. По данным издания, судно было гражданским и направлялось на Кубу с целью вывоза оттуда родственников.

