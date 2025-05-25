Дезертиры сбежали из России в Европу, чтобы получить убежище.

Российским солдатам, которые не готовы воевать против Украины, приходится становиться дезертирами. Это рискованное решение, но оно может стать спасением от диктаторского режима Владимира Путина. Журналисты французского издания Le Monde пообщались с несколькими российскими солдатами, которые решили дезертировать.

22-летний Илья Вейцлер и 24-летний Данил Архипов стали одними из нескольких десятков российских дезертиров, нашедших убежище в Европе. Они рассказали журналистам, с чем им пришлось столкнуться на войне против Украины.

Травма стала шансом на побег из России

"На передовой я понял, что вторжение в Украину - преступление против человечества, против братского народа, поэтому я отказался в нем участвовать", - сказал журналистам Вейцлер, который вместе со своей женой переехали во французский город Мец.

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В издании отметили, что Вейцлер и Архипов решили не скрывать свои личности. Они уверены, что российские спецслужбы будут разыскивать известных дезертиров меньше, чем тех, кто скрывается.

Журналисты узнали, что Вейцлер еще до вторжения РФ в Украину служил в армии. По его словам, он писал отчеты о расходе топлива на военных машинах в Калининграде. Тем не менее после 24 февраля 2022 года поступил приказ о его отправке в Украину.

Вейцлер признался, что его жена Анастасия сразу же попыталась отговорить его от поездки, так как она критически относится к путинскому режиму. Она напомнила супругу о том, что российская армия сделала в Буче и других украинских городах.

В издании добавили, что Вейцлера отправили в Запорожскую область, где он попал в минометное подразделение. Он рассказал, что не был подготовлен к такому виду боевых действий, а его начальники регулярно напивались.

"Солдаты пользовались этим, чтобы повлиять на их решения и таким образом избежать отправки на передовую. Тех, кто отказывался, запирали в подвалах", - рассказал Вейцлер.

Дезертир поделился, что 8 июля 2022 года он травмировал свою ногу, когда обрушилась крыша его лагеря. После этого его эвакуировали для лечения, а затем предоставили отпуск. Затем он безуспешно пытался уволиться из армии:

"После долгих раздумий с Анастасией мы пришли к выводу, что дезертирство - единственное решение".

Вейцлер заявил в разговоре с журналистами, что в феврале 2024 года вместе с женой они уехали из России в Беларусь, а затем перелетели в Армению, а оттуда в Черногорию. Там дезертир дал показания экспертам ООН, которые расследуют военные преступления российской армии.

Позже Вейцлер проехал через Боснию в Хорватию, где подал первую просьбу о политическом убежище. Затем он продолжил путь в Венгрию, а в декабре 2024 года вылетел из Будапешта в Париж. Во время перелета во Францию Вейцлер получил поддержку от антивоенной организации Idite Lesom, которая базируется в Грузии.

Саморанение для спасения жизни

Второй российский солдат - Архипов, в разговоре с журналистами заявил, что больше всего боится того, что российские спецслужбы поймают его. Он подчеркнул, что не поддерживает вторжение РФ в Украину.

"Если Путин выиграет эту войну, у него будет карт-бланш на дальнейшие наступления. Его нужно остановить! Именно поэтому я и дезертировал", - сказал Архипов.

Дезертир заявил, что больше не собирается возвращаться в Россию. Он показал журналистам свою правую руку, на которой отсутствовал мизинец. Бывший российский солдат признался, что ранил себя, чтобы свою жизнь.

Архипов признался, что 11 августа 2023 года во время битвы за Бахмут он спрятался в лесу и выдернул чеку из гранаты, которую держал в руке. Так он решил получить возможность уйти из российской армии.

"Боль от взрыва была мучительной - даже обезболивающие не помогали. Но я чувствовал себя свободным. Каждую неделю мои товарищи намеренно калечили себя. Офицеры, разгадавшие эту уловку, отправляли их на гауптвахту, а затем снова отправляли в бой, на верную смерть", - рассказал журналистам Архипов.

После ранения его эвакуировали в оккупированную Луганскую область, а затем направили в госпиталь в российском Ростове-на-Дону. Позже Архипов скрывался на территории РФ, а затем выехал в Армению. При помощи нового российского паспорта он вылетел в далекий путь с пересадкой в Париже. Так он и прибыл во Францию.

Выход есть

Вейцлер и Архипов в разговоре с журналистами заверили, что многие российские солдаты мечтали о дезертирстве. Тем не менее им приходилось оставаться на передовой, потому что армия держала их в узде как материально, так и психологически.

"В России дезертирство - это позор. Но мы сделали правильный выбор. Другие люди должны знать, что можно сбежать", - прокомментировали свои поступки Вейцлер и Архипов.

В Донецкой области дезертировала группа российских штурмовиков - что известно

Ранее проект "Хочу жить" при Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что под Покровском Донецкой области с фронта сбежала целая группа российских оккупантов. Дезертиры служили в 1437 мотострелковом полку ВС РФ.

Речь идет как минимум о восьми беглецах. По словам командиров сбежавших оккупантов, они "могут выдавать себя за "трехсотых".

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