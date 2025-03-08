За три года войны из российской армии дезертировали 50 тысяч человек, - Forbes

Темпы дезертирства менялись на протяжении войны. В начале они были низкими.

Более 50 000 российских военных дезертировали или покинули свои подразделения без разрешения с момента полномасштабного вторжения России в Украину три года назад.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчет украинской аналитической группы Frontelligence Insight, который базируется на утечке российских документов.

По оценкам аналитиков, общие потери России в этой войне составляют 560 000 военнослужащих. В это число входят погибшие, тяжелораненые и дезертиры, что составляет почти 10% от общей численности армии.

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Темпы дезертирства менялись на протяжении войны. В начале они были низкими, но начали расти после успешного контрнаступления Украины осенью 2022 года. После неудачного украинского контрнаступления летом 2023 года уровень дезертирства временно снизился, однако впоследствии ситуация стала нестабильной, поскольку российская армия продолжила медленное наступление, неся значительные потери.

Примерно 5% российских военных дезертировали по крайней мере на определенном этапе службы. Это соотносится с показателями дезертирства армии США во время войны во Вьетнаме в 1960-х и в начале 1970-х годов. Впрочем, тогда американская армия не потерпела краха, а нынешняя ситуация в российских вооруженных силах "не указывает на полный военный коллапс или распад полномочий командования".

Несмотря на огромные потери, которые приносят лишь незначительные территориальные достижения, Россия, возможно, сможет победить в войне в долгосрочной перспективе благодаря своим мобилизационным ресурсам. По данным Frontelligence Insight, Украина потеряла примерно 300 000 военных, в том числе погибших, тяжелораненых и самовольно оставивших службу.

Одним из самых ярких примеров дезертирства стал распад 155-й механизированной бригады украинской армии. Она фактически прекратила существование из-за большого количества самовольных оставлений, когда прибыла на передовую на востоке Украины в конце прошлого года.

Динамика мобилизации

Украина имеет значительно меньшие человеческие ресурсы. Население страны составляет 38 миллионов человек, тогда как в России - 144 миллиона.

"Есть фундаментальная проблема - меньшая мобилизационная база Украины и плохая мобилизационная кампания", - предупреждает Frontelligence Insight. "Учитывая то, что население России по крайней мере втрое больше, а их система набора лучше, преимущественный коэффициент потерь для Украины должен быть по крайней мере 1:3, а не соотношение 1:1,86, отраженное в текущих оценках".

Чтобы истощить российские человеческие ресурсы быстрее, чем Россия истощает украинские, Украине нужно уничтожать или выводить из строя трех российских военных за каждого своего потерянного солдата.

Однако, как отмечают эксперты, Украине может понадобиться "переменная внешняя поддержка" от союзников, чтобы повысить эффективность борьбы против России. Такую помощь, которая может стать переломным фактором, вряд ли предоставят Соединенные Штаты, особенно после возвращения Дональда Трампа к власти, поскольку его политика склоняется к сближению с Россией.

Однако Европа имеет потенциал компенсировать этот вакуум. Если европейские страны смогут существенно увеличить военную помощь Украине и сделают это оперативно, ситуация на фронте может измениться в пользу Киева.

Потери РФ - последние новости

Как писал УНИАН, российские потери в боевой технике продолжают сокращаться из месяца в месяц. Февраль в этом плане стал еще более показательным. OSINT-исследователь, действующий на платформе Х под псевдонимом Cyrus, опубликовал свежую инфографику российских потерь в технике, зафиксированных коллективом Oryx. Поскольку российские войска не снижают давления на фронте, уменьшение потерь именно в технике может свидетельствовать об общем техническом истощении российской армии.

Например, в Курской области украинские военные удачно отбили штурм россиян, и только эта "операция" стоила противнику более 9 млн долларов. По словам украинских военных, в первой волне атаки приняли участие три танка и два бронетранспортера противника. В результате уцелел только один БТР. Вторая волна: еще два танка - один танк сожгли, второй - подбили. В подразделении ВСУ подсчитали потери врага за этот штурм: минус 4 танка на более 8 млн долларов и БТР, который стоит около 1 млн долларов.

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