Под Покровском дезертировала группа российских штурмовиков

Речь идет как минимум о восьми оккупантах. Они могут изображать из себя раненых.

Под Покровском Донецкой области с фронта сбежала целая группа российских оккупантов. Дезертиры служили в 1437 мотострелковом полку ВС РФ, сообщает проект "Хочу жить" при Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Сообщения о российских дезертирах продолжают сыпаться как из рога изобилия. Под Покровском дезертировала целая группа зеков-штурмовиков из полка 1437!", - отметили в проекте.

Речь идет как минимум о восьми беглецах. По словам командиров сбежавших оккупантов, они "могут выдавать себя за "трехсотых".

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"Не удивимся, если они действительно были ранены и отказались снова идти на штурм. Сколько уже подобных историй встречалось, когда выживших сразу же отправляли на "добивание", - говорится в сообщении.

"Хочу жить" отмечает, что у раненых оккупантов, которых командование снова бросает на поле боя, есть выбор - умереть или убежать. Эта группа захватчиков воспользовалась вторым вариантом.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным проекта DeepState, в январе 2025 года российские захватчики оккупировали 325 квадратных километров украинской территории. Отмечается, что Силам обороны Украины постепенно удается замедлять наступление россиян.

Между тем Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что РФ планирует наступательные операции вплоть до осени и не пойдет на мирное соглашение. Аналитики считают, что россияне имеют планы захватить некоторые населенные пункты Харьковской области.

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