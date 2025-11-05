По словам военного, тактика ведения войны в Украине меняется каждую неделю.

Союзники по НАТО могут проиграть "следующий решающий конфликт в Европе", если существенно не ускорят темпы развития систем вооружения. Такое мнение высказал командующий ВВС Швеции Йонас Викман во время конференции Defence IQ International Fighter, цитирует Breaking Defense.

"Если мы не сможем развиваться более быстрыми темпами, если не сможем внедрять инновации и учиться под давлением, как это делает Украина, мы можем проиграть будущую войну с Россией", - предупредил он.

По словам Викмана, то, что происходит в Украине, является "мастер-классом по ускоренной адаптации" и четким знаком того, что "побеждает та сторона, которая учится быстрее всех".

Видео дня

Когда он начал говорить о темпах технологических изменений, которые наблюдаются в течение войны, командующий подчеркнул:

"Тактика эволюционирует каждую неделю. Почти ни одно оружие, которым мы когда-то поддерживали Украину, сегодня не используется так, как было запланировано".

Викман добавил, что для того, чтобы обеспечить "готовность к будущим угрозам", военно-воздушные силы, промышленность и научные круги должны наладить более тесное сотрудничество.

"Я не говорю о партнерстве в мирное время. ... Я говорю о способности к военным операциям", - уточнил командующий.

По его словам, шведские ВВС интегрируют такую модель в рамках внедрения в эксплуатацию платформы раннего воздушного предупреждения и контроля (AEW&C) S 106 GlobalEye производства Saab.

Ключевым элементом оперативного планирования GlobalEye является "разработочная группа", в которую входят представители промышленности, научных кругов и исследовательских учреждений, работающих в подразделении GlobalEye шведских ВВС, добавил Викман.

"Промышленность и научные круги должны быть интегрированы в нашу организацию в условиях войны, размещены в одном месте, наделены полномочиями и подотчетны командиру", - подытожил командующий.

Угроза РФ для стран НАТО - последние новости

Ранее Business Insider писал, что страны НАТО сейчас совершенно не готовы к борьбе с вражескими дронами. В частности министр обороны Бельгии Тео Франкен, комментируя пролет неизвестных беспилотников над страной, подчеркнул, что это был не просто пролет над территорией Бельгии, а шпионаж за авиабазой.

"Технологическая революция в этой области огромна. Мы отстали, потому что годами стояли на месте. Сейчас мы пытаемся наверстать упущенное, но это требует времени", - отметил он.

В то же время издание Welt сообщало, что в НАТО разработали план обороны на 4400 страниц для войны с Россией. По словам экспертов, опасность российского нападения значительно возрастет после завершения войны в Украине.

"Никто не знает, как долго продлится война в Украине. Но опасность нападения на территорию НАТО, особенно в странах Балтии, станет наибольшей после окончания войны в Украине. Мы уже находимся в "Фазе ноль" - предупредил бывший высокопоставленный генерал НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: