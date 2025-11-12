Война в Украине - это неудача Кремля, и в противостоянии с НАТО Кремль будет избегать полномасштабного конфликта, действуя гибридными методами.

Целью России в вероятном конфликте с НАТО будет не прорыв к Ла-Маншу, а развал самого альянса изнутри. Толчком к этому может стать ограниченная военная операция, проведенная силой буквально двух бригад. Об этом в интервью DW рассказал полковник немецкой армии Армин Вагнер – военный историк и автор книги "Азбука апокалипсиса".

Он отмечает, что в 1970-80-х годах планировщики НАТО считали наиболее вероятными сценарии полномасштабной войны с Советским Союзом, в ходе которой орды советских танков будут рваться через Западную Германию к Ла-Маншу. Однак тепер все более очевидно, что агрессия России против НАТО будет более ограниченной в военном плане, но более интенсивной в информационной сфере.

Наиболее вероятный сценарий, который сегодня рассматривают в НАТО – это "уколы иглой" со стороны России, говорит Вагнер. И наноситься эти уколы, по его словам, будут против стран Балтии. В этом смысле очевидным уязвимым местом называется эстонский город Нарва, который стоит прямо на границе с РФ и где значительная часть населения имеет этнически русское происхождение.

Аналитик ссылается на недавно опубликованную книгу немецкого политолога Карло Масала, в которой описан реалистичный сценарий, при котором РФ молниеносно захватывает приграничную Нарву силами двух армейских бригад (от 6 до 10 тысяч военнослужащих), что можно реализовать без ущерба для усилий РФ на фронте в Украине.

По словам Вагнера, целью ограниченного вторжения в Эстонию будет попытка спровоцировать раскол внутри НАТО, когда страны западной и южной Европы откажутся вступать в прямой конфликт с РФ из-за того, что выглядит как маленький приграничный спор на другом конце континента.

"НАТО получает вызов. Будут ли южноевропейские члены НАТО спрашивать: "Хотят ли в Мадриде умереть за Нарву?" – поясняет эту логику военный историк, отсылая к французским антивоенным плакатам 1939 года с лозунгом "Зачем умирать за Данциг?"

Вагнер отмечает, что Москва стремится по возможности возродить империю в былых границах, и война в Украине является неудачной попыткой на этом пути. По его мнению, кровавая мясорубка в Украине – это не то, что Кремль планирует делать дальше для захвата остальных территорий.

Угроза войны РФ против НАТО

Как писал УНИАН, ранее немецкий генерал Александр Золльфранк предупредил, что угроза российского вторжения в Европу становится все более реалистичной в меру того, как Кремль наращивает военный потенциал.

При этом некоторые аналитики сомневаются, что России потребуется несколько лет, чтобы восстановиться после войны с Украиной и начать новую войну. Например, в американском Институте изучения войны считают, что Кремль развяжет новую войну сразу после того, как наступит урегулирование в Украине.

