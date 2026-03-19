'Обезьянка сорвалась с резьбы': Z-блогера отправили в дурдом после критики Путина, - СМИ

Илья Ремесло много лет прямо работал на Кремль, однако на днях выступил с резкой критикой в адрес диктатора.

Z-блогер Илья Ремесло, который два дня назад "взорвал" Рунет признанием того факта, что Владимир Путин является "военным преступником и вором", уже отправлен в психиатрическую больницу. Об этом сообщают другие российские Z-блогеры и СМИ.

"С мест сообщают, что буянившего вчера на всю Телегу Илью Ремесло – вчера же вечером госпитализировали в питерскую Психиатрическую больницу номер 3. (...) Самый, пожалуй, логичный ход. В том случае, когда ваша цирковая обезьянка сорвалась с резьбы и серит революционными лозунгами", – пишет блогер Александр Картавых.

Провластный паблик Baza сообщает, что блогер находится в стационере 16-го отделения, куда отправляют мужчин с "проявившимися впервые симптомами психотического расстройства".

"Среди пациентов в отделении – люди с бредом, нарушениями мышления и несвязной речью", – отмечает паблик.

Информацию о госпитализации Ремесло подтверждает известное питерское издание "Фонтанка". В справочной клиники корреспонденту издания сказали, что пациенту, которого зовут Илья Ремесло, можно передать посылку в субботу и в среду.

Илья Ремесло раскритиковал Путина

Как писал УНИАН, в меру известный российский Z-блогер Илья Ремесло, ранее поддерживавший войну против Украины, публично заявил о потере веры в победу и подверг резкой критике Владимира Путина. В своем сообщении он назвал войну безысходной, приведшей к миллионам жертв и не дающей никаких выгод обычным гражданам, но усугубляющей экономические проблемы России.

Ремесло также подверг сомнению легитимность Путина как президента, призвал к его отставке и суду. При этом блогер прямо заявил, что российский диктатор - "военный преступник и вор".

Его заявление стало беспрецедентным для внутренней российской медиасреды и привлекло внимание даже западных медиа. Сам блогер объяснил, что долго приходил к этому решению и больше не мог молчать, добавив, что подобные настроения втайне разделяют и другие сторонники войны. После публикации он получил давление со стороны знакомых в силовых структурах, однако заявил о готовности нести ответственность за свои слова, признав свою роль в поддержке режима.

