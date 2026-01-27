Информационный шум вокруг происходящего в Абу-Даби сейчас бешено, но если отбросить шелуху и посмотреть на факты, вырисовывается довольно интересная, хотя и сложная картина. Мы видим беспрецедентное событие: впервые за долгое время США, Украина и РФ сели за один стол в трехстороннем формате. И это уже не просто "поговорить", это конкретная попытка команды Трампа закрыть гештальт под названием "война в Украине". Но дьявол, как всегда, в деталях.

Сейчас имеем четкое разделение переговоров на два трека: военный и политический. И здесь новости полярные. Военные (а там с нашей стороны были и Умеров, и Буданов, и представители Генштаба) нашли общий язык быстрее, чем дипломаты. Обсуждали разведение сил, мониторинг тишины и даже миротворцев. То есть, технически механизм прекращения огня прорабатывается довольно глубоко.

Но политически мы уперлись в стену. И эта стена – территориальный вопрос.

Кремль пытается продавливать так называемую "формулу Анкориджа" (те самые договоренности Трампа и Путина на Аляске, деталей которых никто не знает), требуя отдать им весь Донбасс, даже неподконтрольный. Здесь нужно отдать должное президенту Зеленскому и нашей делегации: позиция Киева остается железобетонной – никакого вывода войск с нашей земли. Президент Украины очень грамотно маневрирует: он демонстрирует конструктив для Вашингтона (мы готовы говорить, документ по гарантиям готов на 100%), но при этом не пересекает красные линии суверенитета. Это тонкая дипломатическая игра, где мы не выглядим "проблемой", но и не сдаем интересы.

Теперь самый главный вопрос, который часто задают: зачем это России? Почему Путин вообще должен на что-то соглашаться, если они "прут" на фронте?

Многие думают, что Кремль не пойдет на компромиссы. Но давайте посмотрим глубже. В Абу-Даби россияне привезли не только генералов, но и экономистов, которые, по данным инсайдеров, имели отдельный трек переговоров с США. Москву интересует не столько разбомбленный Донбасс, сколько "Большая сделка" с Вашингтоном: снятие санкций, возвращение на рынки, экономическая легитимизация. Им нужен выход из изоляции, который может обеспечить только Трамп. Кроме того, не забываем об энергетике – РФ очень хочет разделить генерацию нашей ЗАЭС, что тоже является маркером их экономических аппетитов.

Путин понимает, что бесконечная война истощает и его ресурс, а окно возможностей договориться с нынешней администрацией США – не вечно. Поэтому их согласие на переговоры – это попытка обменять военную напряженность на экономические бонусы от Америки.

Что получим мы? На столе лежит договор о гарантиях безопасности с США. Инсайдеры из Politico прямо говорят: американские гарантии весят больше, чем любые европейские обещания. Европа, к сожалению, пока не тянет роль самостоятельного щита (о чем, кстати, Зеленский довольно откровенно намекнул в Давосе), поэтому ставка делается на прямой договор с Вашингтоном.

Это наш предохранитель на случай, если РФ решит нарушить перемирие.

Чего ждать? Следующий раунд уже 1 февраля. Быстрого прорыва не будет, торги за Донбасс будут жесткими. Но сам факт, что обсуждаются конкретные механизмы (миротворцы, гарантии), а не просто абстрактный "мир", свидетельствует о том, что процесс перешел в практическую плоскость.

Держим голову холодной. Игра сложная, ставки максимальные, но мы за столом, а не в меню.