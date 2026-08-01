Из 27 баллистик сбили лишь одну: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке России

Основным направлением атаки был Киев.

В ночь на 1 августа россияне атаковали Украину ударными БПЛА, а также ракетами воздушного и наземного базирования различных типов, при этом сбить удалось лишь 2 ракеты из более чем трех десятков.

Как сообщают в Воздушных силах, всего враг запустил 35 ракет и 185 БПЛА. Это, в частности, 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс", 27 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 2 противорадиолокационные ракеты "Х-31" и 2 управляемые авиационные ракеты "Х-59/69".

Также зафиксировано 185 ударных БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивных), "Гербера", "Италмас", с баражующими боеприпасами "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия".

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"Основное направление удара – Киевская область. Также подверглись атаке Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области", – отмечают в ВВС.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, ПВО уничтожила 156 целей, при этом всего одну баллистическую ракету.

В частности, уничтожены:

1 баллистическая ракета "Искандер-М"/С-400;

1 управляемая авиационная ракета "Х-59/69";

154 вражеских БПЛА различных типов.

"Зафиксировано попадание 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БПЛА в 21 точке и падение сбитых (обломков) в 2 точках. Кроме того, три ракеты не достигли своих целей", – сообщают в ВВС.

Ночная атака на Киев – что известно

Ночью россияне обстреляли столицу баллистическими ракетами, есть разрушения в пяти районах города.

На данный момент известно о 9 погибших. Пострадали более 30 человек, в том числе четверо детей.

Также, по данным мэра Киева Виталия Кличко, было два попадания на территории "Киевмедспецтранса". 5 машин скорой помощи сгорели дотла, 20 автомобилей получили серьезные повреждения.

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