'Наступление оккупантов сведено к минимуму': аналитик рассказал, какие изменения произошли на фронте

Снегирев отметил, что Силы обороны Украины продолжают наносить ответные удары по противнику и отвоевывать территории.

Россия не имеет таких успехов на фронте, как раньше. В мае российские войска смогли захватить лишь 14 кв. км территории Украины – это самый низкий показатель за последние месяцы, рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала Freedom.

В то же время Снегирев отметил, что Силы обороны Украины продолжают контратаковать противника и отвоевывать территории. Он уточнил, что на Александровском направлении было деоккупировано более 40 кв. км.

"Динамика продвижения российских оккупантов катастрофически снизилась даже по сравнению с 2023 годом. Это свидетельство того, что Российская Федерация практически не имеет возможности реально изменить характер боевых действий", – рассказал аналитик.

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Он отметил, что потери России на фронте в Украине постоянно растут и на данный момент составляют 35 тысяч.

"На данный момент потери оккупантов, по данным украинской стороны, а я отмечу, что все потери проверяются, составляют 35 тыс. Главное, речь идет о том, что количество потерь оккупантов превышает количество и возможности российской оккупационной армии пополнять личный состав", – добавил он.

Снегирев сообщил, что военное командование РФ, понимая, что захватить Донецкую область полностью не получится, меняет тактику и стратегию боевых действий, в частности в районе Покровска.

По данным аналитика, туда российская армия перебросила 90-ю танковую дивизию, хотя в штабах РФ понимают, что бронетехника не может наступать в "килл-зонах", которые создают Силы обороны Украины.

"Оккупанты решили использовать так называемую тактику Второй мировой войны – "по цене не постоим", поэтому не случайно на этом направлении они пытаются активизировать наступление на позиции Сил обороны Украины в районе Родинского. Но стоит отметить, что именно на Покровском направлении потери оккупантов составляют около 60% от общего количества потерь", – констатировал Снегирев.

Он добавил, что украинские защитники не дают врагу продвинуться и постепенно перетягивают на себя тактическую инициативу:

"Продвижение оккупантов в настоящее время минимизировано за счет увеличения подразделений операторов БПЛА, расширения возможностей применения FPV-дронов, глубины "килл-зон" до 40-60 км. И самое главное – это инновационные действия Сил обороны Украины по парализации тыловой логистики оккупантов. То, что мы наблюдаем в течение последних двух недель. Это удары на оперативную глубину российских войск до 150-200 км. Это и свело на нет все попытки оккупантов активизировать линию боевого столкновения. Постепенно тактическая инициатива переходит к Силам обороны Украины".

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода заявила о взятии под огневой контроль Силами обороны Украины временно оккупированного города Горловка Донецкой области. Отмечается, что операторы БПЛА "Спалах" 28-й бригады все чаще наносят удары по логистике в тылу россиян. Уточняется, что под удары попадают грузовики, автомобили, квадроциклы и т.д. Примечательно, что сам город находится примерно в 35-40 км от украинских позиций. По словам защитников, если раньше враг относительно спокойно там передвигался, то сейчас его транспорт подвергается регулярным ударам.

Также мы писали, что военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что Силы обороны Украины уже перехватили тактическую инициативу на фронте, что потенциально может перерасти в масштабное украинское наступление. Гетман считает, что для того, чтобы добиться существенного продвижения на десятки километров, нужно использовать технику: бронетехнику, легкую технику, багги и мотоциклы. Аналитик поделился, что тактическая инициатива уже на нашей стороне, но стратегическая – пока нет. В то же время Гетман добавил, что в случае, если эта тенденция сохранится, россиянам уже придется отступать. По его словам, это будет похоже на Херсонскую или Харьковскую операцию.

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