Контроль потерян: NASA объявило о 'смерти' марсианского аппарата

После более чем десяти лет работы аппарат MAVEN завершил миссию, оставив после себя уникальные данные о том, как Марс постепенно теряет свою атмосферу.

NASA официально объявила о завершении миссии космического аппарата MAVEN, который более 11 лет исследовал атмосферу Марса и играл ключевую роль в изучении климата Красной планеты, пишет Forbes.

Космический аппарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), который исследовал верхние слои атмосферы Марса, потерял связь с Землей еще в декабре 2025 года.

По данным NASA, в период, когда аппарат находился вне зоны прямой связи с Землей, он не смог восстановить связь. Позже анализ телеметрии показал, что MAVEN перешел в безопасный режим и начал неконтролируемо вращаться.

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Вероятно, это привело к разрядке аккумуляторов и полной потере питания систем связи. Несмотря на попытки восстановить контакт, инженеры агентства не смогли вернуть аппарат к работе.

Более десятилетия исследований Марса

MAVEN был запущен в 2013 году, а на орбиту Марса вышел в 2014-м. Миссия, рассчитанная изначально лишь на один год, проработала более десятилетия.

Основной целью аппарата было изучение того, как Марс потерял значительную часть своей атмосферы и превратился в холодную и сухую планету.

Данные MAVEN помогли ученым установить, что солнечный ветер и космическая погода постепенно "срывают" атмосферу Марса, особенно во время сильных солнечных бурь.

Важные открытия миссии

Среди важнейших результатов – обнаружение новых типов полярных сияний на Марсе, которые могут появляться на значительно большей части планеты, чем на Земле.

Кроме того, аппарат зафиксировал влияние глобальных пыльных бурь на потерю водяного пара из атмосферы Марса.

NASA отмечает, что данные MAVEN останутся важными для будущих пилотируемых миссий на Марс, в частности для оценки уровня радиации и условий безопасности.

Другие новости космоса

Как сообщал УНИАН, NASA совместно со своими международными и коммерческими партнерами полным ходом готовится к новой миссии на Луну, но космическое агентство не забывает и о Марсе. В 2028 году в NASA планируют опробовать новую технологию, которая может сократить время полета к Красной планете и открыть ее для исследования.

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