Россия спустила на воду свой самый мощный атомный корабль

В целом на корабле теперь имеется 176 пусковых ячеек.

Россия приступила к заключительным ходовым испытаниям атомного крейсера "Адмирал Нахимов"– одного из своих наиболее вооруженных надводных кораблей, передает Army Recognition.

По данным Министерства транспорта России, 1 июня 2026 года крейсер официально вступил в финальную фазу проверки. Корабль зашел на верфь еще в 1999 году – с тех пор прошло почти 27 лет, что больше, чем он вообще прослужил в составе ВМС СССР.

История модернизации растянулась на десятилетия. Контракт подписали в 2013 году, а возвращение планировалось уже на 2018-й. Вместо этого корабль вышел на финальные испытания только в этом году – с опозданием на восемь лет.

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Как стало известно, первоначальная стоимость контракта составляла около 50 миллиардов рублей (667 миллионов долларов), тогда как итоговая достигла почти 200 миллиардов – около 2,67 миллиарда долларов. В три раза дороже и в два раза дольше, чем предполагалось.

Несмотря на это, крейсер полностью переделали изнутри. Вместо устаревших советских ракет "Гранит" установили 80 современных пусковых ячеек для ракет "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковых "Циркон". Всего на корабле теперь 176 пусковых ячеек – на 83% больше, чем на американском эсминце Arleigh Burke.

Зачем он нужен

Главная задача крейсера – защита арктических вод Баренцева и Карского морей, где несут боевое дежурство российские подводные лодки с баллистическими ракетами классов "Борей" и "Дельта IV". Именно они являются основой ядерного сдерживания Москвы. Ядерный двигатель "Нахимова" позволяет месяцами патрулировать Арктику без захода в порт и без зависимости от логистики топлива – что важно в труднодоступном регионе с суровыми погодными условиями.

96 дальнобойных зенитных ячеек должны прикрывать подводные лодки от самолетов, крылатых ракет и дронов. 80 ударных ячеек – поражать надводные корабли и прибрежную инфраструктуру противника.

Есть нюанс

Впрочем, как отмечают аналитики издания, все эти ракеты уже есть на других кораблях. Фрегаты класса "Адмирал Горшков" и подводные лодки "Ясень-М" несут те же "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы" – но имеют гораздо меньшую заметность. "Нахимов" просто концентрирует больше ракет на одном корпусе, но принципиально новых возможностей не создает, как отмечается в материале.

Во-вторых, дальнобойное оружие не работает без системы наведения. Ракета "Циркон", способная поразить цель за сотни километров, остается зависимой от спутников, морских патрульных самолетов и подводных лодок, которые должны найти и отследить цель. Чем больше арсенал – тем важнее становится эта поддерживающая сеть, как говорится в материале.

В-третьих – живучесть. В апреле 2022 года был потоплен крейсер "Москва" – несмотря на наличие систем противовоздушной обороны. "Нахимов" защищен значительно лучше, но 251-метровый корпус водоизмещением 28 000 тонн на радаре виден издалека. Корабль не строился по принципам малой заметности. И если он пойдет ко дну – вместе с ним исчезнут сразу 80 ударных и 96 зенитных ячеек. Для сравнения: потеря одного фрегата – это всего 16 ударных ячеек, пишут СМИ.

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