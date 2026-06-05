Мини-пауэрбанк: 5 необычных устройств, которые можно зарядить с помощью iPhone

Функция USB-C в iPhone 15 и новее превратила смартфон в универсальный источник "аварийной" энергии для других гаджетов.

С выходом iPhone с USB-C (iPhone 15 и новее) смартфон Apple получил возможность не только заряжаться быстрее, но и сам выступать в роли источника питания для других гаджетов. Речь идет не о полноценном пауэрбанке, а о функции "обратной зарядки" с мощностью до примерно 4,5 Вт.

Портал SlashGear назвал 5 неочевидных устройств, которые можно заряжать с помощью iPhone. Просто подключите два девайса и один из них станет заряжать другой.

AirPods, iPad и Apple Watch

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Если вы глубоко вовлечены в экосистему Apple, эта функция будет особенно полезной. С помощью iPhone можно подзарядить разрядившиеся iPad, Apple Watch и AirPods. Все, что вам нужно – это обычный кабель USB-C.

Устройства автоматически "договариваются" между собой, определяя, у кого заряд ниже, и направляют энергию туда, где она нужнее – фактически к тому, кому она критичнее всего в данный момент.

Другие iPhone

С помощью кабеля USB-C – USB-C можно передавать заряд между iPhone 15 и новее. Это работает как проводная "обратная зарядка": один айфон делится энергией с другим.

Обратите внимание, что система автоматически ограничивает мощность, чтобы не разряжать устройство слишком быстро. Поэтому данный способ подходит только для экстренного пополнения батареи.

Пауэрбанк

Как бы странно это ни звучало, iPhone может заряжать даже пауэрбанк – если у того уровень заряда ниже, чем у смартфона. Однако это возможно не всегда и зависит от конкретной модели, но в целом функция работает в рамках USB-C и поддержки Power Delivery.

Ключевой момент здесь в совместимости: пауэрбанк должен поддерживать USB-C с входом для зарядки и стандарт Power Delivery (PD) – иначе обмен энергией может не сработать.

Android-телефон

Любые Android-смартфоны с USB-C также могут получать заряд от iPhone. Подключение происходит напрямую и не требует дополнительных настроек или совместимых аксессуаров.

При этом мощность ограничена примерно 4,5 Вт, поэтому быстрой зарядки ожидать не стоит. Однако в экстренной ситуации даже небольшой прирост – например, с 3% до 15% за 20 минут – может оказаться критически важным.

Любое USB-C устройство

USB-C порт iPhone по сути способен заряжать практически любое устройство, которое поддерживает USB Power Delivery. В 2026 году это означает довольно широкий набор повседневных гаджетов: USB-C наушники, электронные книги, компактные Bluetooth-колонки, контроллеры и TWS-наушники любых брендов.

Если устройство заряжается через USB-C, значит, его можно подключить к iPhone и получить заряд – все достаточно просто.

Многие пользователи Android даже не подозревают, что в их смартфоне есть скрытая функция – обходная зарядка (bypass charging). Она позволяет снизить износ батареи и уменьшить перегрев устройства при активном использовании.

УНИАН писал, что выпущенный 13 лет назад iPhone 5c неожиданно снова стал популярным. И на этот раз дело не в том, что он опередил свое время, а в тренде на ретро и цифровую ностальгию.

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