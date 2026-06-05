Мини-пауэрбанк: 5 необычных устройств, которые можно зарядить с помощью iPhone

С выходом iPhone с USB-C (iPhone 15 и новее) смартфон Apple получил возможность не только заряжаться быстрее, но и сам выступать в роли источника питания для других гаджетов. Речь идет не о полноценном пауэрбанке, а о функции "обратной зарядки" с мощностью до примерно 4,5 Вт.

Портал SlashGear назвал 5 неочевидных устройств, которые можно заряжать с помощью iPhone. Просто подключите два девайса и один из них станет заряжать другой.

AirPods, iPad и Apple Watch

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Мини-пауэрбанк: 5 необычных устройств, которые можно зарядить с помощью iPhone

Если вы глубоко вовлечены в экосистему Apple, эта функция будет особенно полезной. С помощью iPhone можно подзарядить разрядившиеся iPad, Apple Watch и AirPods. Все, что вам нужно – это обычный кабель USB-C.

Устройства автоматически "договариваются" между собой, определяя, у кого заряд ниже, и направляют энергию туда, где она нужнее – фактически к тому, кому она критичнее всего в данный момент.

Другие iPhone

Мини-пауэрбанк: 5 необычных устройств, которые можно зарядить с помощью iPhone

С помощью кабеля USB-C – USB-C можно передавать заряд между iPhone 15 и новее. Это работает как проводная "обратная зарядка": один айфон делится энергией с другим.

Обратите внимание, что система автоматически ограничивает мощность, чтобы не разряжать устройство слишком быстро. Поэтому данный способ подходит только для экстренного пополнения батареи.

Пауэрбанк

Мини-пауэрбанк: 5 необычных устройств, которые можно зарядить с помощью iPhone

Как бы странно это ни звучало, iPhone может заряжать даже пауэрбанк – если у того уровень заряда ниже, чем у смартфона. Однако это возможно не всегда и зависит от конкретной модели, но в целом функция работает в рамках USB-C и поддержки Power Delivery.

Ключевой момент здесь в совместимости: пауэрбанк должен поддерживать USB-C с входом для зарядки и стандарт Power Delivery (PD) – иначе обмен энергией может не сработать. 

Android-телефон

Мини-пауэрбанк: 5 необычных устройств, которые можно зарядить с помощью iPhone

Любые Android-смартфоны с USB-C также могут получать заряд от iPhone. Подключение происходит напрямую и не требует дополнительных настроек или совместимых аксессуаров.

При этом мощность ограничена примерно 4,5 Вт, поэтому быстрой зарядки ожидать не стоит. Однако в экстренной ситуации даже небольшой прирост –  например, с 3% до 15% за 20 минут –  может оказаться критически важным. 

Любое USB-C устройство

Мини-пауэрбанк: 5 необычных устройств, которые можно зарядить с помощью iPhone

USB-C порт iPhone по сути способен заряжать практически любое устройство, которое поддерживает USB Power Delivery. В 2026 году это означает довольно широкий набор повседневных гаджетов: USB-C наушники, электронные книги, компактные Bluetooth-колонки, контроллеры и TWS-наушники любых брендов.

Если устройство заряжается через USB-C, значит, его можно подключить к iPhone и получить заряд – все достаточно просто.

Многие пользователи Android даже не подозревают, что в их смартфоне есть скрытая функция – обходная зарядка (bypass charging). Она позволяет снизить износ батареи и уменьшить перегрев устройства при активном использовании.

УНИАН писал, что выпущенный 13 лет назад iPhone 5c неожиданно снова стал популярным. И на этот раз дело не в том, что он опередил свое время, а в тренде на ретро и цифровую ностальгию.

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