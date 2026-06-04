В РФ жалуются, что дроны уже поражают самолеты в бетонных укрытиях: аналитики дали объяснение

По словам экспертов, без прямого пробития укрытия борт внутри может получить критические повреждения.

В России жалуются, что украинские дроны уже поражают самолеты даже в бетонных укрытиях, которые строились несколько лет, пишет Defence Express.

По словам аналитиков, после серии успешных атак Украины по российским аэродромам в 2024 году РФ развернула масштабное строительство железобетонных укрытий для тактической авиации на прифронтовых базах и в оккупированном Крыму. Такие сооружения должны были защитить самолеты от ударов дронов и баллистических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Работы проводились по приказу на тот момент нового министра обороны РФ Андрея Белоусова.

К лету 2025 года строительство новых укрытий зафиксировали как минимум на 14 авиабазах вокруг Украины. Речь шла не о модернизации старых объектов, а фактически о создании новой инфраструктуры. Причина – современные российские истребители Су-30, Су-34 и Су-35 не помещаются в стандартные советские арочные укрытия типа 2А13, а более крупные укрытия 2А19 в России в свое время почти не строились.

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Впрочем, теперь сами российские "военкоры" начали признавать, что украинские беспилотники эффективно поражают даже бетонные укрытия для самолетов. Один из пропагандистских ресурсов сообщил об успешном ударе Сил обороны Украины по таким объектам, хотя россияне пока не могут понять, идет ли речь о новой системной угрозе или об отдельном случае.

Причины таких поражений могут быть вполне прагматичными. Украинские ударные дроны класса middle strike, в частности FP-2 от компании Fire Point, в последнее время получают значительно более мощные боевые части. В конце мая соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сообщил, что FP-2 сможет нести боевую часть массой до 200 кг.

"В целом укрытия типа 2А13 имеют толщину бетонных стен 60 см, более новые 2А19 – 50 см и 5-мм стальную внутреннюю обшивку. Но эти укрытия строились с расчетом выдержать близкие взрывы фугасных бомб, осколки и поражение кассетными боеприпасами. Конструкция новых российских укрытий для самолетов неизвестна, но вряд ли оцененные в 2024 году угрозы были схожими, но вместо бомб – маломощные боевые части дронов", – отмечают аналитики.

Кроме того, эксперты не исключают использования комбинированных боевых частей по принципу BROACH, которые применяются в ракетах Storm Shadow и SCALP. Такая схема предусматривает использование кумулятивного заряда для пробивания преграды, после чего внутрь проникает основной заряд.

Однако даже без прямого пробивания укрытия самолет внутри может получить критические повреждения. Во время мощного взрыва на внутренней поверхности бетонных конструкций образуются осколки и сколы, которые разлетаются с большой скоростью и фактически действуют как шрапнель.

Не исключено, что именно таким образом в конце апреля украинские Силы специальных операций поразили бетонные укрытия оперативно-тактических комплексов "Искандер" возле поселка Овражки в оккупированном Крыму. По конструкции эти хранилища очень похожи на авиационные укрытия.

Если подобные удары станут системными, это может не только привести к новым потерям российской авиации, но и поставить под сомнение безопасную эксплуатацию прифронтовых аэродромов. Кроме того, под угрозой окажутся многолетние усилия РФ по созданию защищенной инфраструктуры для своей боевой авиации.

Оружие Украины против РФ: последние новости

Напомним, стали известны новые подробности о засекреченном беспилотнике среднего радиуса действия, который украинские войска используют для ударов по российской логистической трассе Р-280 далеко за южными линиями фронта. В частности, 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем обнародовала кадры и видео подготовки к запуску ударного беспилотника под названием Morrigan. Беспилотник самолетного типа с одним винтовым двигателем в носовой части производится в Украине и предназначен для работы в тылу противника. Длина дрона составляет примерно 1,2–1,5 метра, он имеет стреловидные крылья и два хвостовых стабилизатора.

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