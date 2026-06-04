Вскоре из Чёрного моря появится ещё один 'выход' в мировой океан

Турция планирует построить альтернативу Босфору.

Турция планирует реализовать один из самых масштабных инфраструктурных проектов последних десятилетий – искусственный канал длиной 45 километров, который должен соединить Черное море с Мраморным и стать альтернативой проливу Босфор. Стоимость проекта оценивают более чем в миллиард долларов, однако вокруг него до сих пор продолжаются острые споры относительно финансирования, экологических последствий и влияния на международное судоходство, пишет издание Libertatea.

Речь идет о проекте "Канал Стамбул", который должен пройти через европейскую часть крупнейшего города Турции. По замыслу властей, новая водная артерия позволит частично разгрузить Босфор – одну из важнейших морских транспортных артерий мира, через которую проходят торговые суда из России, Украины, Румынии, Болгарии, Грузии и самой Турции.

Как отмечает издание, турецкое правительство рассматривает канал как стратегическую инвестицию. В Анкаре убеждены, что новый маршрут поможет снизить нагрузку на узкий природный пролив, который проходит рядом с густонаселенными районами Стамбула. Власти также считают, что это позволит снизить риск аварий с участием крупных судов и кораблей, перевозящих опасные грузы.

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Проект предусматривает не только строительство самого канала. По информации Blic, вокруг него планируют создать портовую инфраструктуру, логистический центр и рекреационные зоны.

Согласно обнародованным параметрам, канал будет иметь длину 45 километров и глубину 20,75 метра. В официальных материалах его стоимость оценивают в 75 миллиардов турецких лир, что составляет более одного миллиарда долларов США. Реализовать проект планируют в формате государственно-частного партнерства.

Впрочем, окончательная стоимость остается предметом дискуссий. Как напоминает издание, еще в 2025 году проект оценивали почти в 2 миллиарда долларов, тогда как отдельные международные исследования ранее называли суммы от 10 до 20 миллиардов долларов в зависимости от масштабов сопутствующих работ и модели финансирования.

Несмотря на торжественный старт в 2021 году и начало строительства моста Сазлидере, реализация канала продвигается медленно. По данным Blic, проект фактически затормозили финансовые трудности, экономическая нестабильность и общественная критика. В то же время турецкие власти заявляют о намерении продолжить работы после привлечения необходимых средств.

Особое значение проект приобрел после начала российско-украинской войны. Авторы материала отмечают, что регион Черного моря стал еще более важным для экспорта сельскохозяйственной продукции, транспортировки энергоносителей и международной торговли. На этом фоне любые изменения в системе морских маршрутов привлекают внимание судоходных компаний, страховщиков и инвесторов.

В то же время "Канал Стамбул" остается одним из самых спорных проектов Турции. Оппозиция, экологические организации и часть местных властей считают, что риски могут перевесить потенциальные выгоды.

Специалисты предупреждают о возможном негативном воздействии на экосистемы северной части Стамбула, где уже реализован ряд масштабных инфраструктурных проектов. В публикации говорится, что они влияют на леса и нарушают важные природные коридоры, необходимые для сохранения биоразнообразия.

Отдельное беспокойство вызывает возможное влияние на водный баланс между Черным и Мраморным морями. Эксперты напоминают, что Черное море имеет более низкую соленость из-за поступления воды из крупных рек Восточной Европы, а Босфор поддерживает сложную систему циркуляции между двумя морями.

Как отмечают специалисты, открытие нового канала может изменить природные процессы. В частности, существуют опасения, что "открытие параллельного канала может изменить течения, насыщение воды кислородом и ее состав".

Кроме того, критики проекта указывают на риски для водоснабжения мегаполиса. По их словам, строительство может затронуть резервуары пресной воды вблизи будущего маршрута канала.

Другие амбициозные строительные проекты в мире

Как писал УНИАН, Испания и Марокко могут получить прямое железнодорожное сообщение через туннель под Гибралтарским проливом, поскольку новое исследование подтвердило техническую возможность реализации такого проекта.

Туннель длиной около 42 километров, из которых почти 28 километров будут проходить под водой, позволит перевозить пассажиров и грузы между Европой и Африкой примерно за 30 минут. Стоимость проекта оценивается как минимум в 15 миллиардов евро, а в случае одобрения подготовительные работы могут начаться в 2030 году.

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