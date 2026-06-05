Как выглядит битый пиксель и можно ли его убрать на мониторе или смартфоне

Это одна из самых распространенных неисправностей экранов, и в некоторых случаях избавиться от нее бывает непросто.

Если на экране смартфона, ноутбука или монитора появилась характерная черная точка, которая не исчезает независимо от того, что отображается на дисплее, скорее всего, речь идет о битом (мертвом) пикселе.

Это одна из самых распространенных неисправностей экранов, и в некоторых случаях избавиться от нее бывает непросто, пишет BGR.

Битый пиксель – дефектный элемент матрицы, который перестал корректно отображать цвета. В отличие от программных сбоев или "артефактов", такая точка остается на одном и том же месте постоянно и не зависит от работы операционной системы или видеокарты.

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Обычно она выглядит как маленькая черная точка на светлом фоне.

Чаще всего битый пиксель появляется из-за производственного брака, естественного износа компонентов или физического повреждения экрана. За работу каждого пикселя отвечает отдельный транзистор, и если он выходит из строя, пиксель перестает получать питание и гаснет.

Можно ли вылечить мертвые пиксели

В некоторых случаях ситуацию можно попытаться исправить. Специалисты рекомендуют сначала полностью выключить дисплей на пару минут, а затем воспользоваться специальными утилитами для восстановления пикселей, которые быстро меняют цвета на экране.

Некоторые OLED-дисплеи также имеют встроенную функцию Pixel Refresh, которая помогает продлить срок службы матрицы и снизить риск появления дефектов. Иногда мертвый пиксель со временем исчезает сам по себе, хотя предсказать, когда и произойдет ли это вообще, невозможно.

Если ни один из способов не помог и битый пиксель остается на месте, пользователю обычно приходится либо смириться с ним, либо полностью заменить экран.

При этом большинство производителей мониторов предоставляют гарантию на выгорание и битые пиксели, считая такие дефекты основанием для замены дисплея. Но часто в условиях гарантии прописано минимальное количество дефектных пикселей, при котором возможен ремонт или замена, поэтому один-два битых пикселя могут не подпадать под гарантийное обслуживание.

Эксперты отмечают, что один-два битых пикселя обычно не влияют на работу гаджета, а вот если их становится больше или они расположены в центре экрана, использование дисплея может стать заметно менее комфортным.

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